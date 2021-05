Milano, violenta ragazzina di 12 anni e la minaccia di non rivelare gli abusi: arrestato un 20enne a Pioltello

07 maggio 2021 a

a

a

Violenta una ragazzina di 12 anni e le fa ripetute minacce di non rivelare gli abusi. I carabinieri hanno così arrestato un 20enne peruviano a Pioltello, in provincia di Milano. Le indagini hanno avuto inizio dopo che lunedì mattina una 30enne residente a Pioltello aveva denunciato che la figlia di 12 anni aveva raccontato di aver subito una violenza sessuale alcune settimane prima.

I militari, con l’aiuto di una psicoterapeuta, hanno ascoltato in modalità protetta la 12enne, apprendendo che il 3 aprile scorso la bambina era stata avvicinata in un condominio del quartiere Satellite di Pioltello da un uomo conosciuto su Instagram, che vive nello stesso quartiere della ragazzina. L’uomo, secondo quanto ricostruito, l’aveva obbligata a salire sul terrazzo dello stabile, costringendola a subire un rapporto sessuale. Nei giorni seguenti, stando alle indagini, l’aggressore aveva inviato diversi messaggi alla minorenne nel chiaro intento di intimidirla a non denunciare le violenze subite, mostrando una morbosa gelosia verso di lei. In questo contesto, il 25 aprile la ragazzina era stata avvicinata nello stesso luogo dall’uomo, il quale l’aveva afferrata per un braccio nel tentativo di ripetere la violenza sessuale.

Ma in quella circostanza la 12enne era riuscita a sfuggire e tornare a casa. Grazie anche alle indicazioni fornite dalla ragazzina, i carabinieri hanno raccolto in poche ore "gravi indizi di colpevolezza" a carico del 20enne, il quale è stato rintracciato in serata a Pioltello ed è stato fermato. I militari hanno esteso la perquisizione all’abitazione del 20enne, dove hanno posto sotto sequestro gli indumenti indossati dall’uomo durante la violenza. Al termine delle operazioni, il giovane è stato portato nel carcere di San Vittore. Due giorni fa, si è svolta l’udienza di convalida del fermo, al termine del quale il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere.

