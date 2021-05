Bologna, ragazza serba di 22 anni sequestrata e schiavizzata: famiglia arrestata

07 maggio 2021 a

a

a

Bologna, quattro arresti tra componenti della stessa famiglia per aver sequestrato e schiavizzato una ragazza serba di 22 anni. La squadra mobile della Questura del capoluogo emiliano ha eseguito quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere a carico di una famiglia composta da quattro persone per aver sequestrato e ridotto in schiavitù la giovane.

Incidente sul Raccordo. Morto uno dei testimoni del processo Sacchi

Secondo gli investigatori la ragazza sarebbe stata attirata in Italia con la falsa promessa di un matrimonio. Arrivata nel nostro paese sarebbe poi stata sottoposta a vessazioni e angherie. I particolari saranno forniti nel corso di una conferenza stampa in programma presso la questura di Bologna alle 10.30.

Denise Pipitone, "stranezze nel verbale del fratello di Anna Corona". Ex pm Angioni rivela

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.