Roma, morti due ventenni sul Raccordo anulare. Drammatico scontro tra una moto e un camion

Ancora un incidente mortale sulle strade di Roma. Dramma sul raccordo anulare nel pomeriggio di giovedì 5 maggio per lo scontro tra un mezzo pesante e una moto. Ad avere la peggio due ragazzi di 21 anni che erano in sella del mezzo a due ruote. Illeso, da quello che si è appreso, il conducente del mezzo pesante. Nell'impatto non sono stati coinvolti, secondo una prima ricostruzione, altri messi. La tragedia stradale è avvenuta all’altezza del chilometro 27,300 in carreggiata interna, tra le uscite 11 Nomentana e la Centrale del Latte. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il personale del 118 e la Polizia Stradale per gli accertamenti della dinamica. Inevitabili i risentimenti alla circolazione stradale con rallentamenti sul tratto di A90 compreso tra le uscite 11 Nomentana e Centrale del Latte, con code in aumento.

Un'altra tragedia a Roma dove in una sola settimana sono morte 9 persone a causa degli incidenti stradali, compresi i due ragazzi deceduti oggi. Il 4 maggio è morto un uomo di 67 anni lungo la Salaria subito dopo lo svincolo per il Raccordo tra Settebagni e Monterotondo. Il 29 aprile una studentessa del liceo Giulio Cesare di Roma è stata investita da un'auto lungo la Nomentana ed è morta poi il 3 maggio a causa delle contusioni. Un uomo di 52 anni è morto lo stesso giorno in via Jonio per un incidente in sella al suo scooter. Sempre il 29 aprile è stato investito e ucciso un medico tra le uscite di Boccea e Casal di Marmo. Il 4 maggio è morto un ragazzo di Ostia che è uscito fuori strada e il 4 maggio a Lanuvio un 48enne ha perso la vita a causa di un frontale.

Insomma continua la drammatica scia di sangue nelle strade di Roma. Le identità delle ultime due vittime non sono state ancora diffuse.

