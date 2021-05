Libia, guardia costiera spara colpi di avvertimento a pescherecci italiani: ferito comandante

06 maggio 2021 a

Tragedia sfiorata al largo della Libia. Il comandante di un peschereccio italiano, l'Aliseo, a quanto riporta l'Adnkronos, è rimasto ferito da colpi sparati da una motovedetta della Guardia Costiera libica circa 75 miglia a nord est di Tripoli. In particolare, la Guardia Costiera libica avrebbe esploso alcuni colpi di arma da fuoco di avvertimento intimando all'Aliseo e a un altro peschereccio, l'Artemide, di fermarsi. I due motopesca sono stati rilasciati.

La nave Libeccio della Marina Militare italiana è intervenuta in soccorso del marinaio italiano ferito. L'imbarcazione, che si trovava a poche miglia dalle due imbarcazioni italiane, è stata autorizzata dai libici ad approntare il soccorso. Le due imbarcazioni, come detto, sono state rilasciate. Si tratta dell'ennesima contesa sulle acque al largo della Libia per la pesca. "Era tutto prevedibile, ne parliamo da giorni qui. Qua la questione è sempre la stessa. Adesso ci dicano se dobbiamo andarcene ma lo Stato Italiano deve proteggere gli italiani, l'italia si faccia sentire. Subito". Lo ha detto sempre all'Adnkronos il sindaco di Mazara del Vallo (Trapani) Salvatore Quinci, parlando delle notizie che arrivano dalla Libia dove la Guardia costiera ha sparato a un peschereccio ferendo il comandante della nave Aliseo. "Non so nulla", dice il sindaco. Che sta cercando di contattare la Farnesina. Ci deve scappare il morto per fare intervenire il Governo?" Marco Marrone è l'armatore del peschereccio Medinea, sequestrato dai libici per 108 giorni. Ha appena saputo quanto accaduto in Libia con il ferimento del comandante del peschereccio Aliseo. "Le barche non sanno più dove andare - dice - sono tutte ammassate in uno specchio di mare tra Malta e Lampedusa, anche la mia". E su quanto accaduto in Libia, spiega: "Rischiano ogni giorno la vita - spiega - Ora hanno colpito il comandante e lo hanno ferito, spero non serva il morto per fare intervenire definitivamente il governo".

La notte tra il 2 e il 3 maggio un gommone “pirata” dell’autoproclamato Esercito nazionale libico aveva tentato di sequestrare dei pescherecci italiani 35-40 miglia al largo di Bengasi. econdo la testata Prima Pagina Mazara i militari libici hanno “esploso colpi in aria” per intimare al comandante del peschereccio di fermarsi, colpendo anche la parte superiore del motopesca. Anche in quel caso intervenne la Marina Italiana per mettere in sicurezza le imbarcazioni italiane che erano finite in una situazione difficile. Secondo Prima Pagina Mazara, all’arrivo dei militari italiani i miliziani libici “hanno fatto una chiamata e probabilmente è stato detto loro di abbandonare il peschereccio e tornare a terra chiedendo prima ai pescatori mazaresi di allontanarsi da quella zona di mare”.

