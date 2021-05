Cesena, infermiera lascia il reparto Covid per i film a luci rosse. Ecco come si fa chiamare ora

06 maggio 2021 a

Il Covid le ha cambiato la vita. Prima faceva l'assistente sociosanitaria, ma la pandemia ha cambiato tutto ed ora è diventata protagonista di film a luci rosse con il nome d'arte di Harley Sixx. La protagonista è una bella 35enne di Cesena che ha dato una svolta alla sua vita in tempo di Coronavirus. La storia è riportata da Libero Quotidiano (leggi qui).

La nuova diva dei film hard genere amatoriale spiega anche il perché della sua scelta di togliersi la divisa sa operatrice sanitaria: "L’idea è venuta per la prima volta al mio partner, ma poi ha intrigato in fretta anche me, che ero alla ricerca di nuove motivazioni. Ho fatto la cantante, una passione che mi accompagna da anni e che mi ha permesso di realizzare anche progetti importanti, ma a causa della pandemia tutto si è fermato. Nel frattempo lavoravo in una struttura sanitaria, anche nei reparti di quarantena, e ho toccato con mano il lato più cupo di questo periodo. Ho deciso di voltare pagina, sì, in modo radicale", ha raccontati in una intervista a Il Resto del Carlino.

L'idea le sarebbe venuta dopo aver visto un servizio de Le Iene sul mondo del porno amatoriale in particolare su due star del settore Danika e Steve Mori. Li ha contattati e si è fatta dare dei consigli utili per iniziare. "Comincio col dire che da sempre ho ricevuto critiche, anche pesanti, nell’ambito di quello che facevo. Pure in settori decisamente più ‘ordinari’ di quello attuale. Così ho pensato che tanto vale fare quello che mi piace, senza farmi influenzare da chi si sente in diritto di esprimere giudizi, magari senza sapere nulla di me. È proprio questo aspetto che voglio trasmettere a mio figlio: voglio educarlo a giudicare le persone, a partire dalla mamma, in base a valori ben più profondi rispetto alla semplice apparenza". L'ormai ex infermiera ha poi confessato di condividere questo momento con il compagno. "Ci concentriamo prevalentemente sul settore amatoriale, mantenendo la cosa tra noi. D’altra parte questo è un mondo molto difficile da gestire e se non fai attenzione rischi diventare ‘carne da macello’. Ho tutte le intenzioni di evitarlo e allo stesso tempo affermarmi con le mie caratteristiche e le mie peculiarità". La coppia, si specifica nel servizio "gira video ogni giorno ma questa è soltato una piccolissima parte del tutto. Fino a qualche mese fa ero del tutto digiuna del mondo dei social, ora ho cominciato a orientarmi".

