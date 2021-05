Il bollettino: 10.585 casi e ancora 267 morti. Il tasso di positività risale leggermente. Meno ricoverati

05 maggio 2021 a

I nuovi casi di Covid ufficializzati in Italia, nella giornata di oggi, mercoledì 5 maggio, sono 10.585. purtroppo ancora 267 decessi. Sono i dati principali del bollettino diffuso dal ministero della Salute (ogni sera dopo le 17), come oramai avviene da mesi. Nella giornata precedente (martedì 4 maggio) i contagi erano stati 9.116, mentre i decessi 305. Dall'inizio della pandemia, dunque, i tamponi positivi registrati diventano 4 milioni 70.400. Il totale delle vittime, invece, raggiunge quota 122.005. Le persone guarite o dimesse toccano quota tre milioni 541.266. Sono 17.072 quelle che sono uscite oggi dall'incubo del Covid 19, contro le 18.447 della giornata precedente.

Gli attualmente positivi continuano a diminuire ancora. Ora sono in totale 407.129, quindi 6.760 in meno rispetto al dato precedente (ieri -9.669). E' il dato che diminuisce dal 6 aprile, ad eccezione della sola giornata del due maggio. Complessivamente sono stati analizzati 327.169 tamponi, 11.663 rispetto alla giornata precedente (315.506). Il tasso di positività attualmente è del 3.2%, leggermente superiore alla giornata di ieri quando era stato del 2.9. Mercoledì scorso i positivi erano risultati 13.385 e il tasso del 4%.

Il sistema sanitario del Paese continua ancora a migliorare. Nei reparti Covid ordinari i letti occupati sono diminuiti di 656 (ieri -219) e quindi attualmente i ricoverati sono 17.520. Nuovo calo anche in terapia intensiva dove i pazienti sono 55 in meno (ieri -67) per un totale di 2.368 malati gravi. Va però sottolineato che ci sono stati 142 nuovi ingressi (ieri 136). Il dato complessivo, ovviamente, tiene conto delle dimissioni, degli ingressi e purtroppo dei decessi. Ultimo dato che prendiamo in considerazione è quello ufficiale dei vaccini. Al momento (5 maggio, ore 18,15) le dosi somministrate in Italia sono 21.771.822. Sei milioni, 580.520 i cittadini che hanno ricevuto anche la seconda iniezione o l'inoculazione unica J&J.

