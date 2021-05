Denise Pipitone, perché non ha il cognome del padre Pietro Pulizzi

05 maggio 2021 a

Il caso di Denise Pipitone tiene tutti col fiato sospeso. E' tornato alla ribalta col mistero, poi chiarito, dell'identità di Oleya Rostova, la ragazza russa che cercava la sua famiglia dicendo che era stata rapita. Il caso in tv ha rivelato che la ragazza non era Denise, la bambina scomparsa il 1 settembre 2004 da Mazara Del Vallo, mentre giocava davanti casa della nonna. Un macabro show, adesso però il caso di Denise Pipitone è rimbalzato dopo 17 anni su tutte le tv e le indagini si sono riaperte tanto che oggi è stata ispezionata la casa dove viveva l'ex moglie del padre naturale della piccola.

Del rapimento di Denise era stata accusata Anna Corona, ex moglie di Piero Pulizzi, il compagno di Piera Maggio e padre naturale della bambina. Lui era già padre di Jessica, avuta dal precedente matrimonio. Aveva deciso di mettere fine al matrimonio e continuare la sua storia con Piera Maggio dopo che aveva avuto Denise dalla relazione extraconiugale. I rapporti tesi tra le due donne avrebbero portato gli inquirenti a indagare su Corona, poi scagionata per mancanza di prove. Jessica era stata accusata di aver materialmente rapito Denise, ma è stata assolta dalla Corte di cassazione nel 2017, all'età di 26 anni.

Ma perché perché Denise non porta il cognome del padre naturale, Piero Pulizzi, né quello di sua madre?

Pipitone è il cognome del primo marito di Piera Maggio, Toni Pipitone, dal quale ha divorziato. Toni Pipitone, al tempo 40enne, faceva il muratore e dal matrimonio con Piera aveva già avuto un figlio più grande, Kevin, undicenne al tempo del rapimento della sorellina. Il fratello maggiore in occasione del 18esimo compleanno della sorella (il 26 ottobre 2018) ha voluto scrivere un messaggio per lei. "L'immagine che conservo di te rimane ancora quella di una bambina, ma non è più così, visto che oggi compi 18 anni. Qualcuno ha modificato il corso delle nostre vite, il destino è stato avverso", aveva scritto come riportato in un articolo dedicato alla vicenda dal sito fanpage.it .

