Sassari, bambino di un anno cade in un acquitrino: è gravissimo

Ricoverato in gravissime condizioni un bambino di un anno nel reparto di Rianimazione a Sassari, in Sardegna. Il bimbo sarebbe caduto in un acquitrino nel cortile dell'abitazione della famiglia, in località Taniga tra Sassari e Sorso. L'incidente sarebbe avvenuto intorno alle ore 13 e le cause sono da accertare. Il padre a prestato i primi soccorsi, poi l'intervento del 118. Sul posto la polizia di Stato e gli specialisti della Scientifica.

(notizia in aggiornamento)

