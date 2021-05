Denise Pipitone, il corpo nascosto dietro un muro? Ispezionata una botola nella casa abitata da Anna Corona

05 maggio 2021 a

Il caso di Denise Pipitone, la cui inchiesta è stata appena riaperta, potrebbe già essere al punto di svolta. Infatti l'ispezione nella casa che era abitata da Anna Corona - ex moglie di Pietro Pulizzi, padre biologico di Denise - e madre di Jessica, sorellastra di Denise accusata a suo tempo di averla rapita ma assolta in tutti i gradi di giudizio, è un sopralluogo mirato per verificare se siano stati effettuati dei lavori edili. I militari dell'Arma - su richiesta della Procura di Marsala indagano sulla possibile presenza di una botola, che si trova in uno dei due garage e porterebbe a uno scantinato e che negli anni non sarebbe mai stata ispezionata, ma anche di un particolare muro costruito all'interno dell'abitazione (che nel frattempo ha cambiato proprietà).

Piera Maggio a #ORE14RAI2 confessa tutto il suo sconcerto per non essere stata avvisata dell'ispezione dei carabinieri nella ex-casa di Anna Corona.



Indiscrezioni raccontano che proprio nella botola o all'interno di questo muro contenitivo potrebbe celarsi il corpo di Denise, ma fonti investigative smentiscono al momento però che siano in atto ricerche del corpo della bimba. La custode dello stabile ha spiegato ai giornalisti che "gli attuali proprietari della casa sono in Svizzera" e la palazzina sarebbe disabitata da circa un anno.

“Io sono scioccata, non ti nego che ho pianto. Ho saputo solo mezz’ora fa quello che stava succedendo. Io mi aspettavo di ricevere una qualche notizia, non di certo dai giornali. Potevano anche farmi una telefonata. Ho letto che si cerca il cadavere di Denise, io sono sotto choc. Ho fatto il viaggio in macchina con mio marito per arrivare qui dal mio avvocato chiedendomi se davvero sia possibile questa cosa” ha detto Piera Maggio, mamma di Denise, intervenuta in diretta nella trasmissione Ore 14 su Rai2. Oggi dunque si stanno facendo degli esami irrepetibili, delle ispezioni che potrebbero portare alla scoperta di qualcosa di fondamentale Ed è per questo che, l’avvocato Frazzitta si aspettava di essere quanto meno convocato anche perché, secondo l'avvocato, non si tratterebbe di una segnalazione anonima. I Carabinieri sono all'interno della palazzina da alcune ore.

