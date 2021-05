Parto record, nove bambini in un colpo solo: 5 femmine e 4 maschi. La mamma ha 25 anni

05 maggio 2021 a

Nove figli partoriti in un colpo solo. E' una gravidanza record quella di una donna del Mali di 25 anni che ha dato alla luce nove bambini, addirittura due in più rispetto a quelli che erano stati rilevati dai medici durante le visite e gli esami in fase di gravidanza. Halima Cisse, questo il suo nome, ha partorito i "non gemelli" in Marocco. E' stato il governo del Mali a trasferirla per farle avere cure specialistiche all'altezza, considerata l'incredibile e complessa situazione che stava vivendo la donna.

I sanitari hanno deciso ovviamente di intervenire con un parto cesareo e al termine dell'operazione, le cinque femmine e i quattro maschietti venuti alla luce, sono stati considerati in ottime condizioni di salute, come ha spiegato il ministro della sanità del Mali. Una situazione estremamente rara e particolare. Quando viene partorita una serie di non gemelli, le complicazioni durante e dopo la nascita, sono notevoli e se si tratta di diversi bimbi, alcuni difficilmente riescono a sopravvivere. Questa volta, invece, tutto è andato bene e ovviamente la gravidanza di Cisse è diventata una storia simbolo in Mali, come spiega l'emittente inglese Bbc. L'Agenzia Reuters ribadisce che secondo i medici la donna stava aspettando "soltanto" sette gemelli.

Inizialmente i medici del Mali erano notevolmente preoccupati per lo stato di salute della ragazza e dubitavano sulle possibilità di sopravvivenza dei bambini, quindi è intervenuto il governo con il trasferimento in Marocco, dopo due settimane di degenza in un ospedale di Bamko, capitale del Mali. Il 30 marzo la donna è stata spostata e dopo cinque settimane lo storico parto. Ora Cisse e i piccoli dovranno rimanere in ospedale per qualche settimana, poi una volta che tutti saranno considerati leggermente cresciuti e giudicati fuori pericolo, potranno ritornare nella loro abitazione, ovviamente attesi da un'incredibile festa. (La foto è stata diffusa dal ministro del Mali).

