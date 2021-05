Denise Pipitone, blitz dei carabinieri nella casa della mamma della sorellastra

05 maggio 2021 a

Blitz dei carabinieri sul caso di Denise Pipitone, la bimba scomparsa da Mazara del Vallo quando aveva appena 4 anni di età, nel 2004. Gli uomini dell'Arma, questa mattina, mercoledì 5 maggio, sono stati inviati dalla Procura di Marsala nell'abitazione di Anna Corona, la madre di Jessica Pulizzi, sorellastra di Denise. L'ispezione è stata disposta per accertare quello che viene definito lo "stato dei luoghi". I magistrati hanno riaperto il caso e già ascoltato alcune persone, inoltre stanno vagliando anche segnalazioni che nel frattempo sono arrivate direttamente a palazzo di giustizia. Chi l'ha visto? su Rai3, la condanna della famiglia Ciontoli

Jessica Pulizzi è stata già processata in passato con l'accusa di concorso in sequestro di persona, ma fu assolta nei tre gradi di giudizio. I carabinieri ora tornano ad occuparsi della vicenda con massima attenzione. Gli uomini della sezione investigazioni scientifiche di Trapani, cercano nuove tracce. L'abitazione è stata già visitata diverse volte in passato, ma senza trovare indizi e prove di un eventuale coinvolgimento nella scomparsa di Denise. In passato il sospetto era che Anna Corona aveva aiutato la figlia in un piano di vendetta nei confronti della sorellastra e della mamma. Corona era l'ex moglie di Pietro Pulizzi, padre naturale della piccola Denise, figlia di Piera Maggio. L'ipotesi accusatoria nei confronti della donna è sempre caduta con l'assoluzione di Jessica Pulizzi.

I carabinieri questa mattina sono tornati nell'immobile di via Pirandello. Secondo le indiscrezioni, sembra che agli investigatori siano giunte nuove indicazioni. Ma va anche considerato che a distanza di anni, sono cambiati alcuni metodi di verifica e di raccolta prove. La visita di questa mattina è molto significativa e conferma ancora una volta che le indagini sono concentrate proprio su quella che era la famiglia precedente di Pietro Pulizzi, il padre della bambina che scomparve. Le indagini di oggi hanno fruttato indicazioni? Cosa hanno visionato i militari all'interno dell'immobile?

