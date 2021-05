Stasera in tv, 5 maggio, Chi l'ha visto? su Rai3: in primo piano i casi Vannini e Pipitone

05 maggio 2021 a

Stasera in tv, mercoledì 5 maggio 2021, nuovo appuntamento con Chi l'ha visto?, storico programma di cronaca di Rai3 condotto da Federica Sciarelli (dalle ore 21,20). E’ inevitabile nella puntata di oggi il focus sul caso di Marco Vannini, due giorni dopo la condanna in Cassazione dell’intera famiglia Ciontoli per la sua morte: Antonio, com’è noto, dovrà scontare 14 anni di reclusione, mentre la moglie e i figli rimarranno in carcere per 9 anni e 4 mesi. Atteso l'intervento nella diretta televisiva dei genitori di Marco, i signori Marina e Valerio. Confermate dunque tutte le condanne alla famiglia Ciontoli da parte della Cassazione. Ultimo atto di una lunga vicenda giudiziaria. “Posso dire a mio figlio che giustizia finalmente l’ha avuta”. Sono le prime parole di Marina Conte, la mamma di Marco, dopo la sentenza della Cassazione. Per l’omicidio di Marco Vannini tutta la famiglia di Antonio Ciontoli è stata condannata in via definitiva con la conferma delle pene dell’Appello bis. Non c’è nessuna persona che ha vinto, lo ribadisco: noi abbiamo perso Marco e loro devono andare in carcere”, hanno detto i genitori di Marco, Marina e Valerio.

Nell'appuntamento di oggi spazio anche a un altro caso tornato di grande attualità nelle ultime settimane: quello che riguarda Denise Pipitone, con le novità dopo la riapertura delle indagini da parte della Procura di Trapani. E’ poi delle ultime ore, peraltro, la clamorosa notizia di un imprenditore italo-americano che si è messo in contatto con l’avvocato Giacomo Frazzitta offrendo 50mila euro a chi darà informazioni utili a fare luce su questa vicenda che va avanti ormai da 17 anni.

Questi e molti altri casi, con appelli urgenti, saranno al centro della puntata di Chi l’ha visto in onda questa sera. Per segnalazioni, è possibile telefonare o inviare un messaggio su whatsapp alla redazione del programma utilizzando i numeri visibili nell’immagine di copertina.

