Muore sul lavoro, aveva solo 22 anni: intrappolata nell'orditoio

Un drammatico incidente sul lavoro questa mattina, lunedì 3 maggio, in Toscana. E' morta una donna di 22 anni, Luana D'Orazio, vittima di una tragedia in una azienda di orditura, a Oste di Montemurlo in provincia di Prato. Stando alla prima ricostruzione, la ragazza è rimasta intrappolata in un macchinario. I colleghi hanno dato subito l'allarme ma non c'è stato niente da fare. Il personale del 118 quando è arrivato sul posto non ha potuto che constatare il decesso della ragazza che sarebbe stata risucchiata dal rullo dell'orditoio, sequestrato dalla magistratura così come l'area in cui è avvenuto l'incidente.

Gli uomini dei vigili del fuoco hanno liberato il corpo dal macchinario. Nell'azienda sono giunti anche gli ispettori della Asl. Hanno raccolto tutti i dati e le testimonianze per cercare di ricostruire la dinamica della tragedia e capire se venivano rispettate le regole di sicurezza. Sul posto anche i militari dell'Arma e il sindaco di Montemurlo, Simone Calamai, profondamente addolorato per quanto accaduto. La giovane, stando al Corriere Fiorentino, era dipendente della ditta da circa un anno ed era mamma di un bambino piccolo.

Secondo le ricostruzioni la tragedia si è verificata nel giro di pochi secondi, subito dopo le 10. Accanto alla ragazza c'era un collega di spalle. Quando si è voltato e si è reso conto di ciò era accaduto, ha dato l'allarme. Ma non ha udito alcun grido di aiuto. Il 2 febbraio scorso, un incidente simile, sempre mortale, si era verificato in un'azienda di Montale, nel Pistoiese. In quel caso a perdere la vita era stato un operaio di 22 anni, Sabri Jaballah, schiacciato da una pressa. Parole di riflessione anche da parte del presidente della Toscana, Eugenio Giani: "Notizia terribile. Esprimo solidarietà e vicinanza alla famiglia della donna. La tragedia ci sprona a impegnarci senza sosta per rendere più sicuri i luoghi di lavoro".

