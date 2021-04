Sesso, cosa vogliono vedere le donne a luci rosse? Dagospia svela i segreti

30 aprile 2021 a

Sesso, cosa vogliono vedere le donne nei film a luci rosse? Dagospia con un servizio firmato da Barbara Costa indaga sulle preferenze al femminile per quando riguarda i prodotti a sfondo pornografico (leggi qui).

Per le donne le scene devono essere reali e le attrici devono provare piacere sul serio e non fare finta. Secondo l'indagine del sito d'informazione diretto da Roberto D'Agostino le parti intime, secondo le preferenze raccolte, non andrebbero mai inquadrate in primo piano e non per forza devono essere in azione. Alle donne non piace vedere corpi sempre nudi. Le ragazze dei film devono, stando a quanto scrive Barbara Costa, vestire abiti di tutti i giorni. Un modo per immedesimarsi, non ci devono essere vestiti che stanno bene solo alle modelle. Poi non bisogna esagerare con la volgarità, sia nel trucco che nel vestire.

"Le donne vogliono potersi identificare con l’attrice che vedono in video, e questa donna deve essere dal partner baciata", si legge nell'articolo. Particolare attenzione deve essere data anche ai preliminari e al sesso orale. Per l'esperta la lei preferisce vedere scene di tutti giorni senza esagerazioni trasgressive o umilianti. "La donna nei video deve ridere, l’uomo con lei pure, e entrambi devono parer rilassati", dice. Le statistiche sulle preferenze sono state riprese da Bellesa – Porn for Women, sito la cui missione esistenziale è chiara nel nome: fare porno per donne, seguendo solo i loro gusti, desideri, fantasie. Il capo di Bellesa è una donna, Michelle Shnaidman: “Le donne amano il porno, lo guardano, e pagano per contenuti adatti a loro. Contenuti che le soddisfino come peculiari consumatrici di porno. Bellesa basa le sue strategie su quello che le donne vogliono: il nostro pubblico di donne è una comunità di continuo chiamata a dire la sua su cosa vuol vedere".

