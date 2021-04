Napoli, giovane morta: cambia tutto. Ipotesi suicidio, giù dal quarto piano

30 aprile 2021 a

a

a

Al momento è giallo sulla morte di Grazia Severino, 24enne di Pompei (Napoli) deceduta nel pomeriggio di giovedì 28 aprile, poco dopo il suo arrivo all’ospedale di Castellammare di Stabia per ferite da arma da taglio. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza sembrava essere vittima di aggressione e violenza sessuale; man mano che proseguono le indagini, si fa sempre più strada l’ipotesi del suicidio.

Dopo una telefonata apre la finestra e si getta nel vuoto

La ragazza è stata trovata dai sanitari del 118 nei pressi di un box auto ai piedi di un palazzo con entrambe le caviglie fratturate, circostanza che sarebbe compatibile con la caduta da un’altezza stimata nel terzo o quarto piano del palazzo, come la finestra di un appartamento o quella della tromba delle scale. Le ferite da arma da taglio alla pancia potrebbero essere state autoinferte, mentre è da chiarire la natura dei segni rilevati sulle parti intime che erano stati in un primo momento interpretati come legati a una violenza sessuale. I Carabinieri di Castellammare di Stabia e

Pompei proseguono le indagini coordinati dalla Procura di Torre Annunziata.

Si getta dal quinto piano e muore a 47 anni

I carabinieri stanno ascoltando familiari e amici per ricostruire le ultime ore di vita di Grazia, capire perché si fosse recata in quel palazzo, quale fosse il suo stato d'animo. La ragazza, infatti, non abitava in quel palazzo da dove nessuno può entrare o uscire, su disposizione degli inquirenti ai fini delle indagini.



Secondo una prima ricostruzione, la ragazza sarebbe stata aggredita all'interno del condominio, precisamente al quarto piano: da lì la ragazza si sarebbe lanciata per sfuggire al suo aguzzino, cadendo nell'area box del condominio dove poi è stata soccorsa. Questo spiegherebbe la frattura di entrambe le caviglie. Ma la giovane si è gettata nel disperato tentativo di sfuggire al suo aguzzino oppure ha fatto tutto da sola, fin dalle coltellate che potrebbero essere state autoinferte ? Da chiarire anche la natura dei segni rilevati sulle parti intime che erano stati in un primo momento interpretati come legati a una violenza sessuale.

Tragedia per un 38enne: si getta dalla finestra e muore

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.