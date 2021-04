Piazzapulita, Mario Calabresi sull'arresto di Pietrostefani: "Un uomo malato in carcere non mi dà soddisfazione"

29 aprile 2021 a

Anche Piazzapulita si è occupata dell'arresto in Francia di 10 ex terroristi condannati in Italia e che da anni era rifugiati in Francia. ra gli arrestati c'è anche Giorgio Pietrostefani che è stato condannato appunto come mandante dell'omicidio del commissario Luigi Calabresi. In studio per la puntata di giovedì 29 aprile il figlio Mario Calabresi, ex diretto de La Repubblica. Che sensazione hai provato? "Ne ho parlato con mia madre con i miei fratelli, a noi l'idea che un uomo di 78 anni, trapiantato di fegato, molto malato che è l'ombra dell'uomo che era passi i suoi ultimi anni in carcere l'idea non ci dà soddisfazione, gioia o senso di rivalsa".

Terrorismo e arresti, Mario Calabresi: "Pensavo non sarebbe mai accaduto"

"Son passati troppi anni", sospira il giornalista per poi aggiungere: "Da questo punto di vista gli anni contano". "Venti anni fa me lo ricordo con gli occhiali da sole, non ha mai detto una parola ai processi. Un uomo faticoso, anche da guardare in un'aula di tribunale e quando scappò sembrò una beffa. I processi, forse qualcuno non se lo ricorda, furono nove". Poi Calabresi ha raccontato cosa disse il fratello Paolo durante l'ultimo processo a Mestre: "Mamma guarda Pietrostefani, non lo rivedrai più. fuggirà in Francia".

Poi Formigli ha provato a chiedere a Mario Calabresi una sua opinione sulla latitanza in Francia. Forse non è stato chiesto con forza? "Sì forze si poteva chiedere con maggiore forza ma probabilmente non ce lo avrebbero dato, non sarebbe stato estradato. C'era una condivisione con la Francia su questo punto", ha aggiunto con estrema calma il giornalista che conferma l'atteggiamento di grande sobrietà che ha caratterizzato la sua famiglia in tutti questi anni di processi e polemiche prima della clamorosa fuga, poco dopo la condanna, di Pietrostefani. Ora per l'estradizione definitiva di Pietrostefani e degli altri ex terroristi catturati in Francia bisognerà aspettare in ogni caso diversi mesi.

