Pompei, ragazza di 24 anni uccisa a coltellate: sul corpo segni di violenza sessuale

29 aprile 2021 a

a

a

Terribile a Pompei, nel Napoletano. Una donna di 24 anni è morta poco dopo il ricovero all'ospedale di Castellammare di Stabia. La ragazza è stata soccorsa da personale del 118 a Pompei, in un garage di via Carlo Alberto I Traversa, ma la corsa in ospedale è stata inutile: sul corpo diverse ferite da taglio e lividi.

Sono in corso indagini dei carabinieri di Castellammare e dei carabinieri di Pompei per ricostruire l’esatta dinamica degli eventi. Non è escluso che possa essere stata vittima di violenza prima di un'aggressione. Sul corpo i sanitari hanno riscontrato tre coltellate all'addome e segni di violenza sessuale, oltre alla frattura di entrambe le caviglie.

La Procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.