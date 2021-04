Terrorismo, Luigi Bergamin si è costituito a Parigi: era in fuga

29 aprile 2021 a

Luigi Bergamin, uno dei tre terroristi sfuggiti ieri alla cattura in Francia, gli altri due sono Maurizio di Marzio e Raffaele Ventura, si è costituito. Tra gli ideologi del Pac, il gruppo armato di Cesare Battisti, avrebbe dovuto scontare 16 anni di carcere per l'omicidio del macellaio Lino Sabbadin, Bergamin si è presentato al palazzo di Giustizia di Parigi assieme al suo avvocato.

"Questi assassini devono essere consegnati alla giustizia. È tutto quello che ho da dire. Sono persone che hanno rovinato famiglie, come la mia. A distanza di quarant’anni dall’omicidio di mio padre la ferita per noi è ancora aperta" aveva detto proprio ieri Adriano Sabbadin, figlio di Lino, il macellaio ucciso il 16 febbraio 1979 a Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia. "Che paghino tutti, non è solo un dovere verso i familiari delle vittime, ma un diritto della nostra democrazia" ha aggiunto.

"È un fatto positivo la collaborazione della Francia e contribuisce a chiudere definitivamente e meglio una stagione che ha particolarmente ferito il nostro Paese". Così il presidente dell’associazione nazione magistrati, Giuseppe Santalucia, a 24Mattino su Radio 24 commentando l’arresto degli ex terroristi italiani in Francia. "Si tratta di soggetti che sono stati condannati dalla giustizia italiana per fatti gravissimi, omicidi - ha aggiunto - e credo quindi che una collaborazione all’estradizione sia un fatto da salutare positivamente". "Questa vicenda si protrae da oltre quattro decenni. Dietro questa svolta c’è un lavoro che ha coinvolto negli anni vari soggetti a più livelli. Sin dal mio primo colloquio col ministro della Giustizia francese ho percepito una chiara sensibilità alla portata storica e politica del problema, un’umana partecipazione al dolore delle vittime e una netta determinazione ad impegnarsi per porvi rimedio" svela la ministra della Giustizia, Marta Cartabia,

