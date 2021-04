Cuneo, rapina in gioielleria: due morti e un malvivente in fuga

28 aprile 2021 a

Drammatica rapina nel pomeriggio di oggi, mercoledì 28 aprile, in una gioielleria di Grinzane Cavour, nei dintorni di Alba. Sulla scena del crimine, ci sono due cadaveri, che stando alle prime informazioni sono quelle dei rapinatori. Sul posto i carabinieri della locale compagnia e del reparto mobile di Cuneo. Ancora da chiarire la dinamica dei fatti.

Secondo quanto riferisce La Stampa, erano circa le 18,30 quando tre persone armate hanno preso di mira - per la seconda volta in pochi anni - la gioielleria Mario Roggero in via Garibaldi, la via centrale e più trafficata che porta da Alba a Barolo.

Immediato l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Alba che stanno ricostruendo la dinamica non ancora chiara.

Durante l’assalto sono stati sparati alcuni colpi di arma da fuoco. Le due vittime, due dei tre rapinatori sono a terra, in strada, I carabinieri della Compagnia di Alba, sono al lavoro per capire quanto accaduto e per identificare le vittime. Il terzo rapinatore invece è riuscito a scappare e sarebbe tuttora in fuga.

La gioielleria Mario Roggero di Grinzane, come accennato, aveva già subito una rapina alcuni anni fa. Il 22 maggio 2015 il titolare, Mario Roggero, e le due figlie, vennero legati e chiusi in bagno dai rapinatori, che poi fuggirono con gioielli e orologi per un valore complessivo di circa 300 mila euro. L'allarme era stato dato dalle ragazze, riuscite a liberarsi. Alcuni mesi dopo, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza che avevano ripreso l'auto della fuga, due banditi vennero arrestati dai carabinieri, riferisce il sito leggo.it.

Oggi pomeriggio un nuovo tentativo di colpo finito nel sangue con due morti. Il gioielliere, invece, non risulterebbe ferito secondo quanto appreso dall'agenzia Adnkronos.

