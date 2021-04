Zanardi, la Procura chiede l'archiviazione per l'autista del tir: ma la famiglia di Alex si oppone

26 aprile 2021 a

Importanti novità sulla vicenda dell'incidente di Alex Zanardi, avvenuto nel giugno 2020 a Pienza, durante una gara di handbike e in seguito al quale il pluricampione olimpico ha riportato gravi lesioni. La Procura della Repubblica di Siena ha chiesto l’archiviazione del procedimento ai danni dell'autista del camion coinvolto nell'impatto, non ravvisando alcun nesso causale tra la condotta tenuta da Marco Ciacci alla guida dell’autoarticolato e la determinazione del sinistro stradale.

Sempre secondo la Procura l’autista dell’autocarro "viaggiava ad una velocità moderata - si legge nel comunicato firmato dal procuratore Salvatore Vitello - e comunque ampiamente al di sotto del limite di velocità previsto su quel tratto di strada, reagiva prontamente alla vista del ciclista mettendo in atto una manovra di emergenza (sterzando verso il margine destro della carreggiata) per allontanarsi dalla linea di mezzeria e cercare di evitare l’impatto con l’handbike condotta da Alessandro Zanardi, impatto che sfortunatamente si verificava interamente all’interno della corsia di pertinenza dell’autoarticolato".

E ancora: "Non ha avuto efficacia causale la posizione dell’autoarticolato sulla carreggiata ed in particolare la circostanza che poco prima dell’impatto, nell’affrontare la curva a sinistra, Ciacci si fosse spostato più vicino alla linea di mezzeria, calpestandola per metà con le ruote anteriori sinistre e oltrepassandola di pochi centimetri con quelle posteriori; con conseguente esclusione di responsabilità penale colposa in capo all’indagato", è la tesi della Procura. La richiesta di archiviazione è stata ritualmente notificata alla famiglia di Alex Zanardi, che nei termini prescritti, ha depositato opposizione all’archiviazione, attribuendo quindi efficacia causale alla condotta del conducente dell’automezzo, sostenendo che il parziale superamento della linea di mezzeria, come sopra indicato, abbia determinato la manovra di sterzo a destra dello stesso campione, "da cui è scaturita la perdita di controllo del mezzo". Si attendono quindi ulteriori sviluppi su una vicenda evidentemente ancora da chiarire.

