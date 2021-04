Ancora 217 morti e 13.158 contagi. L'indice di positività sale al 5.5%. Il bollettino di oggi

25 aprile 2021 a

Il bollettino ufficiale di oggi, domenica 25 aprile, sulla pandemia da Covid, annuncia ancora 13.158 casi di contagio e altri 217 morti. Nella giornata di ieri (sabato 24 aprile) i tamponi positivi erano stati 13.817 e i decessi 322. Complessivamente, dunque, i contagi ufficiali dall'inizio della pandemia diventano 3 milioni 962.674, un dato purtroppo sempre più vicino ai quattro milioni. Il numero delle vittime, invece, sale a 119.238 e quindi nel giro di un paio di giorni purtroppo verrà superata quota 120mila.

Ancora una volta le persone dimesse o guarite sono più dei nuovi contagi: 13.176 per un totale di 3 milioni 382.224. E leggermente scende anche il dato degli attualmente positivi: 461.212 (-236). E' dal 6 aprile che continua a diminuire la somma degli attualmente positivi. I tamponi analizzati sono stati pero 239.482 e quindi oltre 81mila in meno rispetto al bollettino di sabato. Il tasso di positività dunque è del 5.5% mentre 24 ore prima era del 4.3. I dati migliori del bollettino di oggi arrivano ancora dalla situazione del sistema sanitario. I posti letti occupati nei reparti considerati ordinari per il Covid, sono 309 in meno rispetto alla giornata di sabato, quando erano diminuiti di 469.

Complessivamente i pazienti ricoverati sono 20.662. Anche nei reparti di terapia intensiva c'è una nuova diminuzione dei pazienti. Sono 32 in meno rispetto a ieri (quando il calo era stato di 85). Il totale dei letti occupati, tenendo in considerazione dimissioni, nuovi ingressi e, purtroppo, decessi è di 2.862. Stando al bollettino i nuovi ricoverati nei reparti di rianimazione sono stati 114 nelle ultime 24 ore. Le regioni che hanno fatto registrare il dato peggiore sono Campania e Lazio, dove i nuovi ricoveri nelle terapie intensive sono stati quattordici. L'ultimo dato è quello dei vaccini. Ufficialmente le dosi somministrate sono 17 milioni 592.423. Mentre i vaccinati totali (quindi compresa seconda dose) sono 5 milioni 187.303.

