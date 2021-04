Piera Maggio, la mamma di Denise. Dall'amore clandestino con Pietro Pulizzi alla disperazione

25 aprile 2021 a

a

a

Piera Maggio è una donna che avrebbe fatto volentieri a meno di essere conosciuta. Ci è stata costretta a causa del caso di Denise Pipitone, la figlia che il primo settembre 2004 a Mazara del Vallo scomparve mentre giocava davanti casa. Non aveva ancora quattro anni. La bimba era nata dalla relazione extraconiugale che Piera Maggio aveva con Pietro Pulizzi. Maggio è nata proprio a Mazara del Vallo nel 1971. Donna molto riservata, nelle sue apparizioni televisive l'argomento è stato ovviamente sempre la scomparsa della figlia che a distanza di quasi diciassette anni continua a cercare. Ha sempre tenuto uno stile particolarmente sobrio. Forte e determinata, non si è mai tirata indietro davanti alle domande e ha puntualmente espresso le sue idee.

A Domenica In si parla di riaperture con Speranza e del caso Pipitone

Attualmente risulta una casalinga, ma nel 2004 frequentava un corso di informatica. Per questo non era in casa quando la figlia scomparve. Il suo ex marito è Toni Pipitone, muratore che lavora in Germania. Hanno avuto un figlio, Kevin, nato nel 1993. Poi la donna ha conosciuto Pietro Pulizzi, anche lui sposato e padre di due figli. Si sono innamorati, hanno rilasciato i rispettivi coniugi e dalla loro unione è nata Denise. Poi si sono sposati a settembre 2018. Piera Maggio è sempre molto attiva sui social, Facebook e Instagram.

Denise Pipitone, "Chi l'ha visto?" e le intercettazioni inedite del giorno della scomparsa

La sua battaglia è sempre la stessa: cercare la figlia Denise. Pubblica frasi di speranza e di preghiera, ma anche tutto quello che può essere utile per il ritrovamento di quella che ormai è una donna. Ovviamente Piera Maggio è diventata nota al grande pubblico per le sue numerose apparizioni in televisione. Nel corso degli anni si è inoltre saputo che nel 1996 era stata la sorella a presentarla alla famiglia Pulizzi. Lei era diventata amica di Anna Corona e del marito Pietro Pulizzi con cui poi ha avuto la storia d'amore da cui è nata Denise e che si è trasformata in un matrimonio. Il caso oggi, domenica 25 aprile, tornerà al centro di Domenica In. Al programma di Mara Venier prenderà parte Giacomo Frazzitta, avvocato di Piera Maggio.

Piera Maggio: "Non sono stati i rom a portare via Denise"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.