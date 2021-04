Cercando Elisa Il delitto Claps, la ragazza scomparsa nel 1993: i suoi resti ritrovati 17 anni dopo

24 aprile 2021 a

a

a

La cronaca in prima serata sul Nove. Sabato 24 aprile 2021 a partire dalle 21,30 andrà in onda il documentario in prima tv Cercando Elisa Il Delitto Claps. Una storia incredibile quella di Elisa Claps, scomparsa nel 1993, con i resti della ragazza che sono stati ritrovati 17 anni dopo. Il documentario si occupa dei retroscena e delle zone d’ombra di uno dei delitti irrisolti più celebri degli ultimi decenni. Cercando Elisa Il Delitto Claps è già disponibile in streaming su Discovery+. Il documentario è diretto da Nicola Prosatore, che è anche produttore con Paolo Bogna per la casa di produzione Briciola.

Atlantide su La7 stasera in tv mercoledì 23 settembre 2020: il ricordo di Siani e il film

La storia inizia il 12 settembre 1993, quando Elisa Claps, studentessa sedicenne di Potenza, scompare senza lasciare alcuna traccia. Elisa, giovane studentessa, si reca in chiesa per incontrare Danilo Restivo, che le aveva chiesto di vedersi. Non farà più ritorno a casa. I suoi resti verranno appunto ritrovati soltanto 17 anni dopo. Per 17 lunghi anni suo fratello Gildo ha inseguito la verità su quel drammatico giorno fino a scoprire, il 17 marzo del 2010, che Elisa era stata uccisa e abbandonata nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità, a Potenza.

Stasera in tv 28 novembre, sul Nove la cronaca in primo piano con Il delitto di Avetrana: tutti i retroscena

Cercando Elisa Il delitto Claps è il docufilm che ricostruisce dunque uno dei casi più enigmatici della storia giudiziaria italiana. Grazie a testimonianze inedite, video originali delle forze dell’ordine e atti giudiziari esclusivi si farà luce sul delitto avvenuto il giorno stesso della scomparsa di Elisa per mano di Danilo Restivo, un giovane di Potenza nel frattempo coinvolto in un altro omicidio avvenuto in Gran Bretagna nel 2002, quello di Heather Barnett. Ancora qualche buco nero nella storia, che il documento è chiamato a riempire appunto con testimonianze e video inediti. Appuntamento sul Canale Nove a partire dalle 21,30 con il documentario Cercando Elisa Il delitto Claps.

Delitto di Garlasco, stasera in tv sabato 21 novembre 2020 Nove ripercorre la vicenda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.