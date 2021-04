E' morta Milva. La Rossa aveva quasi 82 anni. Musica italiana in lutto

24 aprile 2021 a

a

a

E' morta Milva. La bravissima e storica cantante aveva 81 anni, ne avrebbe compiuti 82 a luglio. La Rossa aveva perso la memoria e la coscienza del tempo. Viveva a Milano, in centro storico, insieme alla segretaria Edith e con l'affetto della figlia, la critica d'arte Martina Corgnati. Milva da tempo era malata. Ilvia Maria Biolcati, questo il suo vero nome, era nata a Goro, in provincia di Ferrara il 17 luglio 1939. Cantante e attrice è stata molto amata dal pubblico italiano, ma è stata popolare anche all'estero, in particolare in Germania dove ha partecipato a numerosi eventi e spettacoli televisivi, ma ha pubblicato dischi che hanno ottenuto successo anche in Francia, Giappone, Grecia, Spagna, Sudamerica e Corea del Sud.

Considerati anche gli album internazionali, ne ha pubblicati addirittura oltre 170 ed ha venduto più di ottanta milioni di dischi in tutto il mondo. Dal punto di vista artistico è stata una delle più grandi cantanti della storia della musica leggera italiana, grazie alla sua voce davvero particolare e duttile. Era soprannominata la Pantera di Goro, ma in seguito anche la Rossa, titolo di una famosa canzone che aveva scritto per lei Enzo Jannacci. Non solo richiamava il colore dei suoi capelli, ma anche la sua chiara fede politica di sinistra. Non solo cantante, anche filmografia e teatrografia nella sua lunga e intensa carriera. Ha partecipato quindici volte al Festival di Sanremo, l'ultima nel 2007 con il brano The Show Must Go On.

La vita privata. Nel 1961 aveva sposato il regista Maurizio Corgnati, ma il matrimonio è finito nel 1969, dopo che hanno avuto la figlia Martina. Ha amato anche Mario Piave, attore italiano che fu trovato ucciso nella sua auto con cinque colpi di pistola nel 1979. Intense storie con Gigi Pistilli e con il filosofo Massimo Gallerani. Amicizia, ovviamente, con numerosi punti di riferimento della musica italiana, anche con Franco Battiato con cui ha collaborato a lungo. Milva era da tempo malata di Alzheimer.

Morto Raoul Casadei. Il re del liscio aveva il Covid

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.