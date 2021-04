Quarto Grado, il video che può incastrare Ciro Grillo: sesso consenziente o stupro?

23 aprile 2021 a

a

a

Quarto Grado, nella puntata di venerdì 23 aprile, ha dedicato un ampio servizio sul presunto stupro subito da una ragazza italo-svedese di 19 anni da parte di quattro ragazzi genovesi, tra cui Ciro Grillo, figlio di Beppe. Agli atti del processo, per cui i giovani sono indagati per violenza di gruppo, c'è un video della durata di 24 secondi che può risultare decisivo per il rinvio a giudizio dei giovani.

Il caso di Ciro Grillo e l'eterno giallo di Denise Pipitone a Quarto Grado

I fatti, come ormai noto, si sono svolti tra il 16 e il 17 luglio 2019 e documenterebbe alcuni istanti di quanto avvenne quella notte: secondo la ragazza avrebbe subito una violenza sessuale da parte dei quattro italiani, dopo una serata passata al Billionaire e poi conclusasi a notte inoltrata in uno degli appartamenti di Grillo in Costa Smeralda. La giovane sarebbe stata prima approcciata violentemente da uno dei ragazzi, mentre l'amica dormiva, poi costretta a bere circa mezzo litro di vodka con la forza, e abusata da parte di tutto il gruppo, con tanto di foto e filmati girati dai giovani.

Caso Grillo, Toninelli in tv: "Solidarietà a Beppe, disprezzo per ex garantisti. Uno schifo"

La denuncia da parte della 19enne è arrivata solo il 26 luglio di quell'anno e da lì sono scattate le indagini. Le due ragazze, che dopo la festa nel locale hanno passato la notte e la prima mattina a casa di Grillo, hanno lasciato l'appartamento poco prima delle 15, ma solo una sarebbe stata violentata, mentre la sua amica - crollata per il sonno - non ha sporto alcuna denuncia, per quanto ci sarebbero dei filmati in cui Ciro Grillo con le mutande abbassate farebbe delle riprese vicino a lei. Nel corso della puntata, tuttavia, si è dibattuto su quanto un video di pochi secondi possa essere provante rispetto a fatti che si sono svolti nell'arco di più ore, che tuttavia faticano ad essere "documentati" da prove schiaccianti, al di là della testimonianza della presunta vittima.

Beppe Grillo bocciato anche dagli elettori M5S: il 43% non lo vuole più garante

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.