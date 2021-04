Omicidio Di Pietrantonio, la Cassazione conferma l'ergastolo per l'ex fidanzato Vincenzo Paduano

23 aprile 2021 a

Omicidio Di Pietrantonio, la Cassazione conferma l'ergastolo per l'ex fidanzato di Sara, Vincenzo Paduano. Diventa così definitivo l’ergastolo per Vincenzo Paduano condannato per l’omicidio dell’ex fidanzata Sara Di Pietrantonio, uccisa e data alle fiamme il 29 maggio 2016 in via della Magliana a Roma.

La Quinta sezione penale della Corte di Cassazione oggi ha rigettato il ricorso proposto da Paduano nei confronti della sentenza della Corte di Assise di appello di Roma che, dopo il rinvio dei supremi giudici, gli aveva inflitto la pena dell’ergastolo. Condanna che viene, quindi, confermata. Nel settembre del 2019 Paduano era stato condannato all’ergastolo dai giudici della Corte d’Assise d’Appello dopo che la Cassazione aveva disposto un processo d’appello bis, ritenendo il reato di stalking non assorbito in quello di omicidio, come invece sostenuto nel primo processo d’appello nel quale gli erano stati inflitti 30 anni. Paduano era stato condannato così per due reati distinti, l’omicidio pluriaggravato e lo stalking accogliendo la decisione dei giudici della Suprema Corte che nelle motivazioni della sentenza avevano sottolineato come "la tesi per la quale il delitto di omicidio aggravato assorbe il delitto di atti persecutori è errata".

Una decisione, quella dell’appello bis, che era in linea con quanto stabilito già dai giudici di primo grado che lo avevano condannato all’ergastolo. Arriva così la parola "fine" a una vicenda che aveva scosso la capitale e l'opinione pubblica di tutta Italia. Era la notte del 29 maggio del 2016 quando Sara Di Pietrantonio, studentessa di 22 anni venne strangolata e data alle fiamme in via della Magliana. All’alba, dopo la segnalazione di un’auto in fiamme, i vigili del fuoco intervenuti per spegnere l’incendio trovarono a poca distanza dal veicolo il corpo semicarbonizzato di Sara. A condurre le indagini gli agenti della squadra mobile, che sentiti i familiari e gli amici arrivarono in breve tempo a individuare Paduano che, nonostante la loro relazione fosse finita, continuava a perseguitare Sara. Le indagini puntarono subito sull’ex fidanzato che non si era rassegnato alla fine della storia. Fermato, confessò di aver ucciso Sara per gelosia

