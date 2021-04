Terremoto, scossa nelle Marche: magnitudo 2.9, epicentro provincia Pesaro Urbino

23 aprile 2021 a

Scossa di terremoto nelle Marche. Un sisma di magnitudo 2.9 è stato registrato dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e vulcanologia. L'epicentro del terremoto è stato individuato nel nord della Regione, in provincia di Pesaro e Urbino, a sette chilometri dal centro del comune di Borgo Pace, paesino con poco più di cinquecento abitanti. Profondità a circa nove chilometri. La scossa si è verificata alle ore 10.22. La scossa è stata avvertita da una parte della popolazione della zona, anche in provincia di Arezzo e di Perugia. Ovviamente non si registrano danni. Qualche ora prima, alle 7.21, un sisma più leggero, di magnitudo 2.6, si era verificato nel mare Adriatico centrale. E' l'ennesimo sisma dello sciame sull'Adriatico che sta andando avanti da diversi giorni. Le scosse più forti sono state avvertite sia nel territorio italiano che ovviamente in quello Croato.

