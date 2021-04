Covid, l'indice Rt ancora in calo: da 0,85 a 0,81 nell'ultima settimana

23 aprile 2021 a

a

a

Notizie confortanti sul fronte della pandemia da Covid in Italia. L’indice Rt medio nazionale si attesta a 0.81, registrando dunque un nuovo calo rispetto alla scorsa settimana era (0.85). E' quanto si apprende dalla cabina di regia Istituto superiore di sanità (Iss) Ministero della Salute su Covid 19, riunitasi nella mattinata di venerdì 23 aprile.

Cala ancora l'indice Rt in Italia: ora è a 0.85

Notizia che darà ulteriore spinta alle Regioni, che hanno accusato Draghi soprattutto sul mancato spostamento del coprifuoco alle 23. "Abbiamo già inviato una lettera e chiesto un incontro urgente al premier Draghi. Perché davanti abbiamo 16 settimane, dalla primavera all’estate, che saranno decisive per tante categorie - ha dichiarato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti -. E allora abbiamo bisogno di date certe. Il governo ha detto che il decreto potrà essere modificato in base al cambiamento della situazione epidemiologica. Bene, ma la situazione sta già cambiando, allora facciamolo presto. Siamo d’accordo con Palazzo Chigi su questa lenta, parziale, scaglionata riapertura - ha aggiunto -. Ma per esempio penso al 9 maggio, la festa della mamma, una data simbolica per farci un regalo: da qui a quel giorno saranno passate due settimane. Se nel frattempo i dati miglioreranno ancora, se la curva dei contagi, dei ricoveri, della mortalità grazie ai vaccini continuerà a scendere, allora togliamolo del tutto il coprifuoco o perlomeno spostiamolo di un’ora. Perché a me questa scelta del governo sembra avere più un sapore politico che scientifico".

Iss: "Contagi in calo ma servono ancora restrizioni. Restano le criticità negli ospedali"

Di tutt'altro avviso Walter Ricciardi: "E passato più di un anno, ma pare che la lezione che ci ha dato il Covid non sia servita. Pronti di nuovo a commettere gli stessi errori fatti la scorsa estate. Anzi, l’anno scorso avevamo l’erronea illusione di aver cancellato il Sars-CoV-2 con una coraggiosa serie di interventi che nessuno al mondo aveva mai attuato prima e in effetti avevamo riportato la circolazione del virus ai minimi termini", è la denuncia del consigliere del ministro Speranza e docente del’università Cattolica, in un editoriale pubblicato sul quotidiano Avvenire.

Riaperture, Burioni: "Con variante inglese la distanza di due metri al chiuso non basta"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.