Milano, ragazza si abbassa i pantaloni e resta tanga davanti ai vigili urbani. La denuncia della Lega

Foto scandalo a Milano. Una ragazza si è fatta fotografare con i pantaloni abbassati e il lato b, coperto solo da un tanga in bella vista. Si notano anche le calze a rete e il vistoso tatuaggio sul fondoschiena. Lo scatto è stato fatto in pieno giorno davanti ai vigili urbani. La ragazza è appoggiata su un'auto della polizia locale in piazza Beccaria, vicino al Duomo. La scena non è stata scattata solo dalla ragazza ma anche dalle telecamere del Comune che hanno immortalato la ragazza sconosciuta mezza nuda.

A denunciare tutto il consigliere regionale della Lega Massimiliano Bastoni che ha pubblicato la foro bollente sul suo profilo Facebook: "Siamo al grottesco, ormai a Milano può capitare di tutto alla faccia della videosorveglianza tanto decantata dal sindaco Beppe Sala e dal Comandante dei vigili Ciacci". La ragazza non è stata ancora identificata e comunque se verrà individuata rischia grosso e potrebbe essere denunciata. Un caso insomma che rischia di travolgere la polizia municipale di Milano che si è trovata al centro di questa iniziativa provocatoria che sta facendo il giro dei social diventando virale.

Qualcosa si simile, come si legge su Libero Quotidiano, è avvenuto a Rimini dove una giovane consigliera comunale ha pubblicato sui social un video mentre sollevava la gonna, mostrando ai passanti il sedere in un centro commerciale. ""Ho una laurea triennale in Scienze politiche all'Università di Bologna. E sto seguendo un master biennale in Cooperazione internazionale, diritti umani e patrimonio culturale - aveva commentato una volta che il filmato aveva fatto il giro della Rete -. Sto preparando l'esame di Antropologia sociale. Il docente mi aveva chiesto di fare una ricerca sugli stereotipi dei social media. A quel punto ho pensato che potevo essere io stessa l'oggetto della mia ricerca. E ho iniziare a raccogliere i commenti".

DAVANTI AL COMANDO DEI VIGILI... In pieno giorno, sotto le telecamere dì videosorveglianza del Comune di Milano, in... Pubblicato da Max Bastoni su Martedì 20 aprile 2021

