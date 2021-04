Chi l'ha visto?, caso Denise Pipitone: spuntano nuove intercettazioni

21 aprile 2021 a

Come tutti i mercoledì, anche questa sera, 21 aprile, su Rai 3 appuntamento con Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli. Inizio alle ore 21.20 per la trasmissione che si occupa dei gialli e dei thriller nel nostro Paese ma anche e soprattutto di cercare le persone che improvvisamente hanno fatto perdere le loro tracce. Al centro della puntata di questa sera, la storia del ritorno a casa da una struttura di una minorenne che più di un mese fa si era allontanata. E' stata riaccompagnata da un'auto guidata dal comandante Marcos e ad attenderli c'era l'inviato della trasmissione, Giuseppe Pizzo per cercare di capire cosa c'entri davvero questo uomo con le minorenni scomparse.

Ovviamente il programma non tratterà soltanto questo caso. Tornerà sulla vicenda di Denise Pipitone e le anticipazioni Rai annunciano intercettazioni inedite sulla vicenda. A cosa saranno riferite? Chi è stato intercettato? In quale periodo? Nelle ultime settimane il caso di Denise è tornato agli onori della cronaca per la vicenda della ragazza russa che cerca la sua famiglia originaria, Olesya Rostova. Sembravano esserci somiglianze con le vecchie foto di Denise e sono state invocate analisi per capire se poteva essere davvero la bimba che sparì da Mazara del Vallo il primo settembre del 2004, quando aveva quasi quattro anni.

E' stato sufficiente il risultato delle analisi del sangue per stabilire che non c'è alcune legame tra Olesya Rostova e Denise Pipitone. Non sono mancate le polemiche considerato il comportamento della televisione russa che ha cercato di allungare il più possibile l'attesa prima di svelare la verità. Ora Chi l'ha visto? annuncia nuove intercettazioni e ovviamente e torna ad alzarsi ancora una volta l'attenzione sul caso. Durante il programma, inoltre, non mancheranno come al solito gli appelli per le persone scomparse, le richieste di aiuto, le segnalazioni.

