Milano, incendio in un palazzo di nove piani. Salvata una donna, coppia intossicata

21 aprile 2021 a

a

a

A Milano fiamme in un palazzo in zona Dateo, in viale Romagna. Attimi di paura e fondamentale intervento dei vigili del fuoco, questa mattina, mercoledì 21 aprile. L'allarme è scattato intorno alle ore 10. Sul posto sono immediatamente intervenute ben sei squadre dei vigili del fuoco che hanno dovuto affrontare il rogo che si è sviluppato all'interno dell'immobile. Un compito non facile perché il fuoco ha causato una densa nube di fumo e un odore intenso che è stato nitidamente avvertito nella zona di Città Studi e negli altri quartieri vicini. Nell'area anche i carabinieri che hanno lavorato nella gestione della circolazione: inevitabili i disagi.

Video su questo argomento Milano: provoca incendio per vendetta nella sua ex azienda: il video che lo incastra

Sul posto non solo i pompieri e i militari dell'Arma, ma anche gli uomini dei soccorsi. Secondo le prime notizie che sono state raccolte, l'incendio si è sviluppato all'interno di una abitazione del secondo piano di un palazzo che ne ha complessivamente nove. Una donna anziana è stata salvata, soccorsa e trasportata via in barella. Le due persone che occupano l'appartamento dove si sono sviluppate le fiamme, sono stati medicate sul posto dal personale del 118 perché lievemente intossicate. Sono un uomo e una donna, lui classe 1937, lei invece del 49. L'intero stabile è stato evacuato.

Incendio Valentino Shoes Lab partito da polveri di lavorazione: fabbrica distrutta da rogo colposo per possibili negligenze

Sempre nella mattinata della giornata di oggi, mercoledì 21 aprile, un incendio anche a Torino. In un appartamento di corso Orbassano, al sesto piano di un palazzo, le fiamme sono divampate in una cucina. Stando ai primi accertamenti, un pentolino sarebbe stato dimenticato sul fuoco causando il rogo che ha gravemente danneggiato l'abitazione. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco delle squadre di Grugliasco Allamano e Torino Lingotto. Una anziana e la sua badante sono state salvate dai pompieri: le due donne si erano lanciate nel tentativo di spegnere il fuoco. Sul posto anche un mezzo della Croce Verde di Torino.

Video su questo argomento Incendio in un palazzo: salvati bimbo di due anni e mamma

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.