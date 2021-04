Incidente sulla A1: quattro feriti nello schianto tra cinque mezzi. Autostrada bloccata Valmontone

21 aprile 2021 a

Ancora un incidente stradale questa mattina, mercoledì 21 aprile, sull'autostrada A1, Milano-Roma-Napoli. Schianto tra Valmontone e il bivio per la diramazione Roma Sud. Un tamponamento a catena ha coinvolto due auto, altrettanti furgoni e un mezzo pesante. Nello scontro sono rimaste ferite quattro persone, trasportate al pronto soccorso più vicino per gli accertamenti e le cure. Il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso per rimuovere i veicoli sulla carreggiata al chilometro 582. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale e i tecnici della Direzione quinto tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia. Sono state inviate anche due eliambulanze per rendere il più possibile veloci i soccorsi alle persone ferite. Le forze dell'ordine sono al lavoro per i rilievi del caso, importanti per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente tra i cinque mezzi (la foto sopra è di archivio).

Astral Infomobilità subito dopo l'incidente ha informato che il traffico sull'autostrada è stato bloccato per oltre tre chilometri a causa dei mezzi coinvolte. Forte disagio per gli automobilisti, nonostante gli sforzi notevoli per cercare di ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile. Si tratta dell'ennesimo incidente stradale in quel tratto dell'autostrada dove già in passato si sono verificati tamponamenti. Ovviamente quando una delle due corsie resta bloccata, sono inevitabili le forti ripercussioni negative per la circolazione, considerato l'altro livello di traffico.

Nella giornata di lunedì 19 aprile, sempre sulla A1, anche se in altra zona, un uomo di 55 di Milano è morto a seguito di un drammatico incidente stradale. Si sono scontrati due mezzi pesanti che procedevano nella stessa direzione, all'altezza di Fidenza, in provincia di Parma. Gli uomini dei soccorsi non sono riusciti a salvare il milanese. I pompieri l'hanno estratto dalla cabina, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. Ovviamente non sono mancati problemi per il traffico.

