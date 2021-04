Femminicidio, due mogli uccise in poche ore: una a martellate e l'altra a coltellate

19 aprile 2021 a

Uccide la moglie, poi la cagnolina, si taglia i polsi e infine va a dormire accanto al cadavere della donna. Per poi chiamare i soccorsi in mattinata.

Un uomo di 81 anni ha sgozzato la moglie nel sonno con un coltello da cucina, quindi ha ammazzato allo stesso modo la cagnolina che viveva con loro. Una volta commesso il delitto si è procurato dei tagli ai polsi e si è rimesso a letto, ma le ferite non erano abbastanza profonde e così ha chiamato i soccorsi. Tutto è successo la scorsa notte a Rocchetta Nervina, piccolo comune nell’entroterra di Ventimiglia, nell’estremo Ponente della Liguria. La vittima è Tina Boeri, 80 anni, mentre il marito si chiama Fulvio Sartori, 81 anni. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri di Ventimiglia. Ancora da capire le motivazioni del gesto: dalle testimonianze raccolte sul posto, sembra che la coppia ieri avesse litigato aspramente, ma nessuno in paese avrebbe mai immaginato un simile epilogo. L’abitazione è stata posta sotto sequestro. Sartori, ex alpino ed ex guardia forestale, si trova in stato di arresto all’ospedale di Imperia, piantonato.

Ieri invece un altro femminicidio si è consumato a Pove del Grappa, in provincia di Vicenza. Un cinquantenne ha ucciso brutalmente la moglie di 39 anni nella loro casa. A dare l'allarme con una chiamata al 112 è stato lo stesso assassino, fermato dai carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa una volta arrivati nella sua abitazione. Tutto è avvenuto all'interno dell'abitazione della coppia, originaria dell'Albania e residente a Pove del Grappa da diversi anni. A quanto si apprende i due non avevano avuto problemi di lavoro o di convivenza nella piccola comunità. In casa c'erano anche i due figli della coppia, di 13 e 9 anni, e al momento non si sa ancora se il gesto efferato - la moglie è stata uccisa a martellate - sia stato compiuto davanti ai loro occhi.

