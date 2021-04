Terremoto, scossa di magnitudo 3.3 in provincia di Macerata

18 aprile 2021 a

Una scossa di terremoto è stata registrata nella serata di oggi, domenica 18 aprile 2021 in provincia di Macerata. Il sisma inizialmente è stato classificato di magnitudo compresa tra 3.2 e 3.7. Quindi, poco dopo, è giunta la successiva classificazione dell'Ingv è stata di magnitudo 3.3.

Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 3.3 è classificato come terremoto "molto leggero". Non si registrano, per fortuna, danni, la scossa è stata nitidamente avvertita dalla popolazione nella zona dell'epicentro che è stato indicato a Fiordimonte, secondo quanto ufficializzato da Ingv che ha registrato il terremoto di questa sera nelle Marche.

