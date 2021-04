Colleferro, pestato per vendetta a 17 anni. I retroscena dell'aggressione

18 aprile 2021 a

Non si è trattato di un agguato. È questa l’ipotesi a cui lavorano gli investigatori del commissariato Colleferro per l’aggressione di un ragazzo di 17 anni, avvenuta ieri, 17 aprile, nel centro del comune alle porte di Roma. Ad avvalorare questa ipotesi anche il fatto che è stato il gruppo di cui faceva parte il 17enne aggredito, composto da 4 persone, a spostarsi da Segni a Colleferro. A compiere l’aggressione sarebbero stati due ragazzi che sono stati fermati dalla polizia poche ore dopo il pestaggio. Si tratta di due ragazzi di 18 ed 19 anni. Sono stati portati nel carcere di Rieti. La Procura di Velletri ha aperto un fascicolo per l'ipotesi di lesioni gravissime. La pista che si segue è quella della vendetta per qualcosa che è accaduto a Colleferro.

Saranno analizzate le immagini registrate dalle telecamere posizionate nei pressi del luogo dell’aggressione. Saranno analizzati anche i telefoni dei due fermati sono stati sequestrati per verificare se contengano elementi utili alle indagini. I poliziotti, anche grazie alle varie testimonianze, hanno individuato i due presunti aggressori. Sono state effettuate le perquisizioni domiciliari a casa degli indagati che hanno portato al sequestro degli abiti indossati durante il fatto. In particolare, uno degli indagati, stava lavando una maglia nella lavatrice.

Colleferro, ragazzo di 17 anni in codice rosso: pestato nel paese dove morì Willy Monteiro

Il 17enne si trova ora ricoverato all'ospedale San Giovanni di Roma, dove è arrivato in prognosi riservata, e ha riportato la frattura del naso e della mascella in più punti e la rottura del labbro. Oggi, domenica 18 aprile, ha ricevuto la visita in ospedale del sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna e dell'assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. "Ho trovato il ragazzo meglio rispetto a ieri, mi dicono che la prognosi è stata sciolta ed è fuori pericolo. Questa la notizia più bella. Ci ho parlato un pò, mi ha detto che gli aggressori li conosceva, li aveva conosciuti in palestra". Ha detto il sindaco all’Adnkronos. L'aggressione ricorda quella subita da Willy Duarte Monteiro morto a settembre dopo essere stato pestato. "Dopo Willy sì, è un ritorno al passato nefasto, ma almeno questa volta è andata meglio - dice il primo cittadino - Sarei uno stupido se volessi fare una difesa d’ufficio del mio territorio, due episodi così gravi a distanza di 7 mesi sono troppi e vanno condannati. Ma non credo sia per colpa di una mancanza di sicurezza. Questa volta è successo in pieno giorno, in centro e le forze dell’ordine sono intervenute in 5 minuti. Non si può militarizzare un paese".

Ragazzo di 17 anni pestato. Arrestati i due aggressori, denunciato un loro amico

