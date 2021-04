Roma, due ristoranti aperti a cena con 16 persone. Chiusi dai carabinieri

18 aprile 2021 a

Si erano in qualche modo portati avanti con il lavoro anticipando il calendario delle riaperture del governo. Due ristoranti romani avevano pensato bene di aprire a cena prima del 26 aprile, data indicata dall'esecutivo per far ripartire la ristorazione con tavoli all'aperto. Ma non avevano fatto i conti con i controlli dei carabinieri.

I militari delle Compagnie della Capitale infatti continuano a vigilare sul rispetto delle normative antiCovid-19 effettuando sia una serie di controlli di iniziativa che mirati interventi su richieste pervenute al 112. Sabato sera, 17 aprile, i carabinieri della stazione Roma IV Miglio Appio, nel territorio di competenza, hanno notato un ristorante con la serranda abbassata a metà e sono intervenuti per una verifica. All’interno dell’esercizio sono state sorprese 13 persone che cenavano sedute ai tavoli, in violazione alle norme vigenti. Gli avventori e il titolare dell’attività commerciale sono stati identificati e sanzionati per un totale di 5.600 euro.

I carabinieri hanno, inoltre, applicato la sanzione accessoria della chiusura amministrativa del locale per 5 giorni. I carabinieri della stazione Monte Mario, invece, sempre nella serata di ieri, sabato 18 aprile, sono intervenuti a seguito di una chiamata giunta al 112 che segnalava la presenza di avventori che consumavano all’interno di un ristorante del quartiere. Giunti sul posto, i carabinieri hanno accertato che la titolare dell’attività, una 48enne di origini venezuelane, in segno di protesta contro le limitazioni imposte dal Governo, aveva aperto il locale al pubblico e all’interno stava servendo la cena a 3 clienti sorpresi a consumare ai tavoli. Anche in questo caso è scattata la sanzione amministrativa per avventori e titolare e la chiusura dell’attività per 3 giorni. Insomma la voglia di stare insieme questa volta ha tradito sia i clienti che i gestori dei locali che si sono ritrovati con delle salate multe da pagare.

