Colleferro, ragazzo di 17 anni picchiato a sangue. Arrestati i due aggressori, denunciato un loro amico

Colleferro di nuovo scossa per un'altra aggressione ai danni di un giovanissimo. Nel pomeriggio di sabato 18 aprile un giovane di 17 anni è stato pestato a sangue in Corso Filippo Turati non lontano da Corso Garibaldi dove la scorsa estate fu barbaramente aggredito e ucciso Willy Monteiro Duarte. I due presunti responsabili del pestaggio sono stati fermati dalla polizia intorno alle 21 di sabato. Per loro è scattato l'arresto per le ipotesi di lesioni gravissime: si tratta di un 18enne e un 19enne che risiedono a Colleferro. Un terzo giovane è stato denunciato a piede libero, è colui che era alla guida dell'auto con la quale gli aggressori si sarebbero allontanati dopo aver colpito il ragazzo. Da quello che si è appreso i due aggressori frequenterebbero delle palestre di arti marziali della zona.

Il giovane ferito è di Segni e non è in pericolo di vita. Nelle ore successive all'aggressione è intervenuto il sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna che insieme al collega di Segni Piero Cascioli si è recato in ospedale poco prima che il giovane venisse trasferito all'ospedale San Giovanni di Roma: “Un ragazzo ferito nell’orgoglio che resisteva al dolore con atteggiamento stoico, che si sottoponeva al tampone nonostante il dolore che provava sul viso tumefatto. Avrei voluto stringerlo ma non era possibile: ho cercato di fargli capire che eravamo tutti con lui e che 'tutti' significa comunità. Non so se il Covid ha peggiorato o meno la situazione ma ripeto che quanto è accaduto non si può accettare. Ringrazio e mi congratulo con la Polizia di Stato per l’ottimo lavoro svolto nell’assicurare alla giustizia i responsabili. So che anche la Polizia Locale ha dato una mano e ne sono orgoglioso".

La vittima si trovava con altri amici dello stesso paese, in corso Filippo Turati, quando è scattata la colluttazione per futili motivi con l'altro gruppo di giovani, tutti di Colleferro. Colpito a calci e pugni, il ragazzino, massacrato di botte, una volta soccorso, è stato prima portato all'ospedale di Colleferro e poi trasferito al San Giovanni Addolorata di Roma in codice rosso. La prognosi è riservata: ha riportato fratture alla mascella e al setto nasale.

