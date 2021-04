Open Arms, chiesto il non luogo a procedere per Matteo Salvini: nel pomeriggio la decisione del Gup

17 aprile 2021 a

Processo Open Arms, è terminata intorno alle 13 l’arringa dell’avvocato Giulia Bongiorno che chiede il non luogo a procedere per il leader della Lega Matteo Salvini. L’avvocato ha preso parola alle 9,40 e c’è stata solo una pausa di cinque minuti. Il processo si tiene nell’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo. Il giudice per le udienze preliminari, Lorenzo Jannelli, si è ritirato in camera di consiglio e la decisione sul rinvio a giudizio o non luogo a procedere nei confronti del leader della Lega, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per aver negato lo sbarco sulle coste italiane alla Ong catalana con 147 migranti a bordo, è attesa non prima delle 15.

L'avvocato nel suo lungo intervento ha ripercorsi la rotta ei salvataggi di quei giorni: "dal 2 agosto inizia un inspiegabile girovagare, nonostante ci fosse a bordo un numero di migranti superiore al limite massimo. Open Arms poteva andare a Palma di Maiorca, poco Più di due giorni di navigazione e invece ha preferito circa 13 giorni, in attesa di una diversa decisione del governo italiano. Non lo dice Salvini ma una informativa. E anche Malta scrisse a Open Arms: 'stai bighellonando, non stai portando i tuoi migranti in un porto sicuro. Cosa stai aspettando? ". Glielo scrisse sia il 13 che il 14 agosto. Malta fa poi una accusa gravissima:" stai bighellonando per pressate Malta, uno stato sovrano che non è obbligato a darvi un porto ".

Poi prosegue: "In quei giorni Open Arms non è abbandonata a se stessa, è stata sorvolata da tutti e tutti offrono aiuto. Aerei militari, petroliere, aerei di ricognizione, Ocean Viking, altri natanti, un veliero. Con un certo numero di migranti a bordo, decisamente superiore a quelli indicati per la capienza, Open Arms decide di bighellonare 13 giorni. Ma con Salvini si ritiene grave il tempo atteso prima del pos, ovvero meno della metà del tempo. Dal 14 al 20 agosto. Non c'è sequestro di persona se si bighellona 13 giorni, ma c'è sequestro se si è ormeggiati la metà del tempo? ", ha chiesto l'avvocato e parlamentare della Lega.

