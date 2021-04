Coronavirus, i nuovi sintomi. Gli odori non scompaiono più. Occhio a mal di testa e nausea

15 aprile 2021 a

Il coronavirus è mutato come dimostrano le varianti e sembrano essere cambiati anche i sintomi. Quei campanelli d'allarme che ci facevano alzare le antenne. Uno su tutti: la scomparsa degli odori. Ora invece stando a quanto ha spiegato al Corriere della Sera Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di Medicina generale e delle Cure primarie (Simg). le cose sarebbero cambiate. Se prima bisognava fare attenzione a febbre, tosse e affanno ora molti casi di Covid-19 lamentano malessere, mal di testa, nausea e, più raramente, diarrea.

Il cambiamento, stando alle spiegazioni degli esperti, sarebbe da imputare all'abbassamento dell'età media dei contagiati. Questi nuovi sintomi sono infatti più comuni tra i giovani. "I giovani tendono ad avere una difesa immunitaria più forte, si ammalano meno e in genere manifestano sintomi leggeri, simili all’influenza. Pochi si ammalano di polmonite e di solito si risolve velocemente. Non è il Covid-19 ad essere cambiato, ma essendo ora più diffuso nella classe di età più giovane sono più frequenti sintomi tipici di chi viene curato a casa e non ha bisogno di terapie ospedaliere", ha argomentato Cricelli al quotidiano di via Solferino.

Come detto sembra essere quasi sparito uno dei sintomi che nella prima fase della diffusione del virus era considerato il vero campanello d'allarme del contagio: la perdita di olfatto e gusto. Insomma il virus ha imparato a nascondersi. "Sapori e odori continuano a essere ben riconoscibili anche tra chi contrae Covid-19 tra i nostri pazienti romani", ha chiarito Pier Luigi Bartoletti, vicesegretario nazionale della Federazione dei medici di medicina generale. "Nessun paziente ci ha più segnalato questo problema", ha confermato il vicepresidente Simg Ovidio Brignoli. Quest'ultimo ha spiegato anche che non sono state le varianti a causare il cambiamento dei sintomi da Covid. Insomma per riconoscere il virus bisogna appuntarsi la nuova lista dei campanelli d'allarme.

