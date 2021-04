Fiumicino, finanziere spara alla compagna e poi si uccide: trovati morti in casa

14 aprile 2021 a

I finanzieri indagano su una vicenda della quale al momento non si conoscono molti dettagli se non il bilancio tragico della scoperta. Preoccupata per non averlo sentito nè visto a lavoro, si è presentata in casa del brigadiere, suo sottoposto, e lo ha trovato senza vita insieme alla sua compagna. È successo nella serata di oggi, mercoledì 14 aprile, in via del Portico Placidiano, all’Isola Sacra, a Fiumicino, vicino Roma.

La donna, tenente della Guardia di Finanza di Fiumicino, ha chiamato immediatamente i sanitari del 118 ma per entrambi non c’era ormai più nulla da fare.

Secondo una prima ricostruzione, a quanto si apprende, si tratterebbe di un omicidio suicidio. L'agenzia Adnkronos, riporta che sono stati trovati uno accanto all’altra, nel piano terra dell’abitazione di lei in via del Portico Placidiano, all’Isola Sacra.

Sono stati trovati così il finanziere e la sua compagna oggi pomeriggio dalla tenente. Stando a una prima ricostruzione effettuata dal medico legale sul posto e dai finanzieri ora impegnati nelle indagini, il maresciallo avrebbe sparato alla compagna per poi uccidersi con la stessa arma.

Una lettera in cui sarebbero scritti i motivi del folle gesto è stata trovata nell’abitazione all’Isola Sacra accanto ai corpi del maresciallo della Guardia di Finanza e della sua compagna, infermiera, scoperti oggi pomeriggio da una tenente di Fiumicino, superiore della vittima. Poche righe per spiegare problemi economici e ora al vaglio degli inquirenti. Le notizie, anche su questo ultimo ritrovamento sono frammentarie e gli inquirenti intendono far luce su ogni elemento. Ogni dettaglio, col passare delle ore, rafforza in ogni caso la convinzione che l'ipotesi più accreditata sia quella dell'omicidio suicidio, con l'uomo che ha sparato alla compagna e ha poi fatto fuoco su di sè. Su altri aspetti al momento c'è il massimo riserbo.

