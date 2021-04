Covid, ristoratori in protesta bloccano A1 a Orte: "Vogliamo riaprire"

13 aprile 2021 a

La protesta dei ristoratori sale e arriva fino a bloccare l'autostrada. "Quando apriamo? Boh. Quanto ci danno? Boh. Basta. Siamo stati a Roma e non ci hanno accolto. Noi dormiamo qua. Siamo stanchi di parlare, vogliamo tutelare il nostro lavoro" dice su Facebook Pasquale Naccari, portavoce di Tni (Tutela Nazionale Imprese), in un video in cui mostra decine di macchine bloccare l’austostrada A1 all’altezza di Orte. Nel video, accompagnato dalla didascalia ’#blocchiamolitalia - Blocco Orte', Naccari scende dalla macchina e di volta in volta ’intervista' gli altri ristoratori che in giornata hanno partecipato alla manifestazione al Circo Massimo di Roma. "Vogliamo riaprire, senza fasce a colori e senza coprifuoco" chiedono i manifestanti camminando tra le auto in coda ferme a causa del sit-in improvvisato. Il blocco dell’autostrada è confermato su Twitter dall’account Astral Infomobilità: "Strada chiusa per manifestazione dal km 479,5 al km 491,3 tra Orte e Attigliano - si legge - uscita obbligatoria ad Orte".

Quella di oggi è stata una giornata di proteste, accompagnate da una specifica richiesta: una data certa per riaprire tutte quelle attività chiuse a causa dell’emergenza coronavirus. Centinaia di commercianti, arrivati da tutta Italia, hanno preso parte alla manifestazione organizzata al Circo Massimo di Roma per far sentire la propria voce. Durante il sit-in si sono registrati attimi di tensione quando all’improvviso un gruppo di manifestanti ha provato a lasciare il presidio per tentare di dirigersi in corteo verso piazza Montecitorio. L’iniziativa però è stata bloccata sul nascere dalla polizia, schierata in tenuta antisommossa.

Non solo a Roma però sono andate in scena le proteste. Un nuovo stato di agitazione ha visto coinvolti i mercatali della Campania che sono tornati in strada per manifestare il proprio dissenso verso le attuali restrizioni. Gli ambulanti, con furgoni e camioncini, hanno bloccato la circolazione dell’autostrada A1 nei pressi di Caserta Nord. Scene simili, sempre sull’A1 ma stavolta all’altezza di Orte, hanno visto protagoniste decine di persone che avevano preso parte alla manifestazione organizzata nella Capitale. "Vogliamo riaprire, senza fasce a colori e senza coprifuoco", è la la richiesta dei ristoratori scesi in strada.

Poco dopo le 17:45 sull’autostrada A1 Milano – Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Orte e Attigliano in direzione Firenze per una manifestazione al km 479,5 in prossimità dell’Area di Servizio “Giove Est”.

Sul luogo dell'evento sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Attualmente, all'interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato e si registrano 2 km di coda in direzione Firenze.

Agli utenti alla guida di autovetture diretti verso Firenze, dopo l’uscita di Orte, si consiglia di percorrere la SS675 per Viterbo Montefiascone e rientrare in A1 a Orvieto; in alternativa si consiglia, dopo l’uscita di Orte, di seguire le indicazioni per Amelia e rientrare in A1 ad Attigliano.

Agli utenti alla guida di mezzi pesanti diretti verso Firenze, dopo l’uscita di Orte, si consiglia di percorrere la E45 in direzione Perugia e rientrare in A1 a Valdichiana.

