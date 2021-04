Covid, ristoratori IoApro manifestano a Roma: "Vogliamo incontro con Draghi e Giorgetti". Tensione in piazza San Silvestro | Video

12 aprile 2021 a

a

a

E' in corso la manifestazione dei ristoratori a Roma per chiedere riaperture e ristori. Momenti di tensione con il cordone della polizia. "Siamo disperati", gridano i manifestanti che gridano "Dignità, dignità". Sono in corso colloqui con il cordone di polizia per evitare incidenti. La manifestazione non è autorizzata, vi partecipano 500 persone, sarebbero state identificate 50 persone.

Pubblicato da IoApro su Lunedì 12 aprile 2021

"Vogliamo un incontro con Mario Draghi o con il ministro Giorgetti. Il governo Draghi ci deve ascoltare perché siamo capaci di portare avanti l'Italia anche senza di loro". Lo richiedono alcuni ristoratori in piazza San Silvestro a Roma da dove partirà la manifestazione di IoApro, prevista per le 14.50 e che si dirigerà verso Montecitorio. "Non siamo venuti qua non per fare casino - aggiungono - ma per aprire un dialogo, siamo qui per dare dei cioccolatini alle persone perché vogliamo affrontare quanto sta accadendo con la dolcezza". Sulle magliette domina l'hashtag #nonsonoessenziale e il grido è "Dimissioni dimissioni, dimettetevi tutti" e "libertà, libertà". Piazza San Silvestro è piena di ristoratori, commercianti, artigiani, lavoratori del turismo e dello sport per il sit-in IoApro. Molti manifestanti lamentano di essere stati bloccati alle porte di Roma e quelli provenienti dalla Sicilia già da Catania. Molte le bandiere col tricolore sventolate tra i fumogeni bianchi, rossi e verdi. "Diranno che siamo dell'estrema destra - dicono dal palchetto attrezzato - ma siamo solo padri di famiglia che vogliamo dare da mangiare ai nostri figli".

La rabbia di commercianti e ristoratori: "Politici incapaci, fanno chiudere e morire". Furiosa lite tra Morani e Ghisolfi

Da quello che sembra si sta lavorando per scortare i manifestanti fino a piazza Montecitorio, come si capisce dalla diretta Fb trasmessa sul profilo Fb di IoApro. In ogni caso ci sono momenti di tensione con gli agenti anche se da molti dei manifestanti prevale l'invito a mantenere la calma per poter esporre in maniera pacifica le ragioni della categoria provata dalle chiusure. In parecchi si lamentano per i presunti infiltrati che stanno facendo salire la tensione.

Salvini: "Il 2 giugno tutto aperto, ma dove si può anche da domani"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.