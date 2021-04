"Tv Talk", il caso Denise Pipitone e un focus su Tommaso Zorzi fra i temi della trasmissione di Bernardini

10 aprile 2021 a

a

a

Va in onda una nuova trasmissione di Tv Talk. Il nuovo appuntamento è in programma oggi, sabato 10 aprile con la trasmissione condotta da Massimo Bernardini.

L'inizio di Tv Talk è programmato per le ore 15 su Rai3. La Rai ha fornito delle anticipazioni sui temi e i personaggi dei quali si occuperà la trasmissione di oggi pomeriggio.

Tommaso Zorzi, dal primo coming out a Michelle Hunziker all'amicizia con Aurora Ramazzotti

La puntata di oggi si aprirà infatti con “L’Odissea”, un viaggio spiazzante nel mondo della disabilità mentale firmato da Domenico Iannacone per una prima serata evento di Rai3. Poi, spazio al caso che ha monopolizzato la tv italiana – e non solo – in questi giorni: l’attesa per il possibile ritrovamento di Denise Pipitone – la bambina scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo – in seguito alle testimonianze presentate da una trasmissione russa. L'esito dei test del sangue sulla ragazza russa che cercava famiglia dopo essere stata rapita da bambina, ha detto che non c'è compatibilità con quello di Denise.

Denise Pipitone, il conduttore tv russa a Chi l'ha visto?: "Scuse alla famiglia, ecco perché è successo tutto questo"

Con Sabina Guzzanti, Michela Marzano e Massimo Coppola, si analizzeranno due recenti vicende mediatiche di mancato rispetto nei confronti delle donne: la “sedia negata” a Ursula von der Leyen durante la visita ufficiale ad Ankara e il dibattito televisivo sul fenomeno del cat calling, generato da una denuncia social di Aurora Ramazzotti. Oltre agli immancabili ReTVeet – la rubrica che ripropone i momenti televisivi clou della settimana, la presenza di Frank Matano sarà l’occasione per analizzare “Lol – Chi ride è fuori”, mentre Tommaso Zorzi sarà al centro di un focus sul suo personaggio: da influencer nato sul web a volto protagonista in casa Mediaset. Gran finale, poi, con Maurizio Costanzo: un affondo sulla sua idea di tv, da sempre in grado di contaminare attualità politica e intrattenimento, comicità e costume. Ad arricchire il dibattito in studio anche la filosofa Michela Marzano, Maria Volpe del Corriere della Sera e il professor Giorgio Simonelli.

Una trasmissione ricchissima di ospiti e di temi di attualità.

Denise Pipitone, giallo su Instagram. Spunta profilo ufficiale: "Sono io, abito a Milano". Un fake?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.