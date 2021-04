Covid, Ranieri Guerra (Oms) indagato a Bergamo nell'inchiesta per la mancata zona rossa

09 aprile 2021 a

Ranieri Guerra, il direttore aggiunto italiano dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), è indagato dalla Procura di Bergamo nell'inchiesta sulla mancata zona rossa a Bergamo. Secondo quanto anticipato dalla trasmissione di Rai 3 Report sarebbe indagato per aver fornito false informazioni ai magistrati. Indiscrezione che è stata confermata da fonti qualificate.

"Non ho idea del perché sono indagato ho dato la massima disponibilità ai magistrati con una informazione completa sui fatti. Attendo di conoscere i motivi", ha detto a AdnKronos Ranieri Guerra. L'ex direttore generale della Prevenzione al Ministero della Salute, è indagato dalla Procura di Bergamo per false informazioni rese ai pm durante la sua audizione sul piano pandemico dello scorso 5 novembre nell’ambito dell’inchiesta riguardante la gestione, un anno fa, della prima ondata della pandemia nella Bergamasca. L'esperto fu interpellato in merito al rapporto che l’Organizzazione mondiale della sanità aveva pubblicato a maggio a proposito della gestione della pandemia da parte dell’Italia, scomparso 24 ore dopo. Come riporta il Corriere della Sera Ranieri Guerra affermò di non aver mai fatto pressione sui ricercatori autori dello studio. Questi ultimi, a partire da Francesco Zambon, si presentarono in procura a Bergamo per smentire categoricamente la versione fornita dal direttore aggiunto dell’Oms. La versione di Zambon è stata ritenuta la più attendibile e per questo motivo la Procura di Bergamo ha deciso di indagare il 67enne per falso.

"Sono veramente stupito e profondamente amareggiato. Io ho dichiarato ai pm tutto quello che sapevo a quel momento, in totale buonafede. Ho capito a seguire di non avere avuto accesso a molte informazioni, ma credo che questo i pm lo abbiano bene valutato. Non so neppure quali siano queste presunte contraddizioni che possano avere identificato, dato che non ho avuto accesso ai quesiti da loro posti all’Oms", ha detto Ranieri Guerra al quotidiano di via Solferino.

