Covid, scende il valore Rt in Italia: ora è a 0,92. Cala anche l'incidenza: 185 casi su 100 mila abitanti

Si vedono i primi effetti delle misure di contenimento e delle restrizioni imposte dal governo. Scende il valore dell'Rt nazionale a 0,92, la scorsa settimana era a 0,98. In calo anche il valore dell'incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti che arriva a 185 dai 232 della scorsa settimana. Sono i due valori piu' significativi del monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute che sarà diffuso oggi.

Renzi: "Basta con il coprifuoco. Riaprire ristoranti e teatri"

"L'indice Rt è in miglioramento, e alcune Regioni passeranno in zona arancione". A confermarlo a Sky TG24 è il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli, intervenuto a Buongiorno. Sul piano vaccinale - ha aggiunto Locatelli - "non c’è stata una svista in termini di priorità” delle vaccinazioni “perché si è già data la priorità agli 80enni ospiti della Rsa e ai fragili”. E facendo riferimento all’attacco di Draghi durante la conferenza stampa di ieri a chi “salta la fila” delle vaccinazioni ha spiegato: “Il messaggio del presidente Draghi è l'appello alla sensibilità, alla coscienza e allo spirito civico". Il riferimento è alle parole del premier durante la conferenza stampa che si è svolta a Palazzo Chigi. Per il vaccino anti-Covid di Pfizer "ci sono dati che indicano che è possibile allungare l'intervallo da 21 a 42 giorni senza perdere l'efficacia della copertura vaccinale. Questo consente di incrementare il numero delle persone che possono ricevere la prima dose". ha poi anticipato. "C'è questo tipo di indicazione - ha aggiunto - poi l'attuazione pratica spetta al ministero della Salute, però i presupposti immunologici e biologici ci sono tutti".

Coronavirus, i conti non tornano. Becchi: "Ci sono 22 mila morti in meno che nessuno sa spiegare"

Dopo il monitoraggio Campania, Valle D'Aosta e Puglia dovrebbero restare regioni rosse, la Sardegna da arancione dovrebbe invece passare in zona rossa: sono queste secondo quanto di apprende le 4 regioni che resterebbero rosse dalla settimana prossima sulla base dei dati del nuovo monitoraggio Iss-Ministero della Salute. Tornano in arancione Piemonte, Lombardia, Friuli, Emilia Romagna e Toscana. Resta in dubbio la situazione della regione Calabria attualmente rossa.

Riaperture, i ristoratori sperano nel pranzo. Ipotesi orario ridotto per evitare gli aperitivi

