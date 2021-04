Meteo, gelo in mezza Italia durante la notte. Sul Monte Rosa - 32.2 gradi

08 aprile 2021 a

Come le previsioni meteo avevano annunciato, il Paese sta vivendo la coda dell'inverno 2021 e si spera che sia l'ultima. Le temperature si sono notevolmente abbassate e in diverse regioni sono scese sotto lo zero. Gelate che provocano gravi danni alle coltivazioni e alla vegetazione, visto che siamo nel mese di aprile, di fatto porta d'ingresso nella primavera. Come spiega il portale ilmeteo.it, l'osservatorio di Capanna Margherita del gruppo Monte Rosa (nella foto), a 4.500 metri di altitudine ha fatto registrare una temperatura di -32.2 gradi centigradi. Il precedente primato del mese di aprile risaliva al 2003, quando i termometri segnarono - 29.6. Ma le basse temperature si sono registrate anche nelle città. A Rovigo -4 gradi e tra -2 e -5 praticamente in tutta la Pianura Padana. Temperature particolarmente basse anche nel Centro Italia, in particolare in Toscana, in Umbria e nel Lazio. La colonnina di mercurio ha raggiunto la soglia del gelo quasi ovunque e nella prossima notte potrebbe accadere la stessa cosa, anche in alcune città principali del Centro come Bologna, Firenze, Perugia e Roma. Condizione di cielo sereno e soleggiato praticamente in gran parte d'Italia e quindi nelle ore diurne non ci sono problemi di freddo, ma il calo durante la notte sarà nuovamente notevole. Quando si tornerà ad una situazione più vicina a quella media di aprile anche durante il buio? Sempre stando alle previsioni ci si dovrebbe in parte arrivare entro il fine settimana. Per i prossimi giorni ilmeteo.it prevede un peggioramento dal punto di vista atmosferico (quindi possibili precipitazioni), ma torneranno a soffiare i venti di scirocco che faranno alzare le temperature, al nord soprattutto quelle notturne ma al centro ed al sud anche quelle diurne, soprattutto sul lato Adriatico centrale del Paese. Sarà il definitivo arrivo della primavera? Forse no, una cosa sembra certa: sulle Alpi potrebbe continuare a nevicare.





