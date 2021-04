Covid, in Italia 13.708 nuovi casi e 627 morti (alcuni dei giorni scorsi). Tasso di positività al 4%

07 aprile 2021 a

a

a

Covid, il bollettino di oggi (mercoledì 7 aprile) in Italia: 13.708 nuovi contagi e 627 morti. Ma il numero dei decessi non è riferito soltanto alle ultime 24 ore, visto che alcune regioni hanno inserito nei dati odierni vittime anche dei giorni passati come ad esempio l'Abruzzo (9) o la Basilicata (2). I decessi sono comunque molti, statisticamente più di 600: è la terza volta nel 2021. Il 19 gennaio erano stati 603, il 12 gennaio 616, l'8 gennaio 620 e il 5, sempre gennaio, 649. I positivi aumentano rispetto alla giornata di ieri, martedì 6 aprile, quando erano stati 7.767 e il numero complessivo sale a 3 milioni 700.393.

Ema su Astrazeneca: "Possibile legame con trombosi rare tra effetti collaterali. Ma benefici superano i rischi".

Le vittime della pandemia diventano in totale 112.374 (dato ufficiale). Sono state dichiarate 20.927 guarigioni e i dato degli attualmente positivi torna a scendere sotto i 550mila, per l'esattezza 547.837, quindi 7.868 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Gli italiani che hanno superato il Covid diventano quindi in totale 3 milioni 40.182. Dati incoraggianti arrivano dai tamponi. Complessivamente (molecolari e antigenici) ne sono stati presi in considerazione 339.939 cioè 226.977 in più rispetto al precedente bollettino. Il tasso di positività scende dunque al 4%, molto più basso di quello di ieri che era stato 6.9. Nel mercoledì precedente i nuovi casi erano stati 22.673 e il tasso di positività del 6.4%.

Umbria, Tesei: "Abbiamo numeri da zona gialla, chiederemo a Draghi di riaprire"

Gli esperti prevedono che per veder calare la curva ci vorranno diversi giorni, se non diminuirà ulteriormente il dato dei nuovi positivi. Relativamente alla situazione sanitaria i posti letto ordinari occupati sono 21 in meno per un totale di 29.316. Diminuzione anche nei reparti di terapia intensiva: il saldo tra dimessi, nuovi ricoveri e, purtroppo, decessi, fa scendere i letti occupati di sessanta. Il totale dei pazienti in rianimazione è comunque di 3.683. Ma mentre nella giornata di ieri i nuovi ingressi in rianimazione erano stati 221, oggi sono saliti a 276.

Video su questo argomento Vaccino, a Milano over 80 in coda senza prenotazione: "Finalmente ce l'abbiamo fatta"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.