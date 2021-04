Colomba classica richiamata: presunta non conformità dell'etichetta

07 aprile 2021 a

a

a

Scatta una nuova allerta alimentare. Il sito del Ministero della Salute comunica del ritiro dal commercio un lotto de La Colomba Classica di Pietro Macellaro Pasticceria Agricola Cilentana a causa della possibile presenza allergeni. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 6 aprile 2021, ma sull’avviso di richiamo la data effettiva dei controlli veri e propri è quella del 3 aprile 2021, fa notare il sito fanpage.it .

Il sito specializzato ilfattoalimentare.it che ha dato notizia che il ministero della Salute ha diffuso il richiamo precauzionale di un lotto di colomba classica a marchio Pietro Macellaro Pasticceria Agricola Cilentana per la segnalazione di una presunta non conformità dell’etichetta: “allergeni non chiaramente segnalati”, ha spiegato che Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 1 kg con il numero di lotto 1922 del 15/03/2021 e il termine minimo di conservazione 10/04/2021.

La colomba richiamata è stata prodotta dalla Pasticceria Agricola Cilentana di Pietro Macellaro nello stabilimento di via Madonna delle Grazie 28 a Piaggine, in provincia di Salerno.

Per precauzione, si consiglia alle persone con allergie alimentari di non consumare il prodotto con il numero di lotto segnalato e restituirlo al punto vendita d’acquisto, continua la fonte.

Salame alla salmonella, ritirato dal mercato lotto contaminato prodotto con carni italiane

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.