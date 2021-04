Denise Pipitone e il confronto con Olesya. Oggi il verdetto sul gruppo sanguigno. Orario e come vedere la trasmissione russa

06 aprile 2021 a

Denise Pipitone, è il giorno della verità. Ma la famiglia della piccola scomparsa nel 2004 contesta la gestione del caso da parte della televisione russa. "Non vogliamo sottoporci a un ricatto mediatico da parte della tv russa. Se prima della trasmissione non ci faranno avere la documentazione relativa al gruppo sanguigno di Olesya e dell’eventuale test del Dna non parteciperemo ad alcun collegamento televisivo". Alla vigilia della puntata della trasmissione, in programma nel pomeriggio del 6 aprile. che dovrebbe svelare nuovi dettagli sul passato di Olesya Rostova, la ragazza russa rapita da bambina che cerca la madre e che assomiglia a Piera Maggio, la famiglia di Denise chiede altri elementi alla tv russo che oggi, da quello che si è appreso dovrebbe svelare il gruppo sanguigno della ragazza.

La famiglia della piccola, attraverso l'avvocato Giacomo Frazzitta, ha fatto sapere che se non verranno date certezze sulle analisi non ci sarà alcun collegamento in diretta e che successivamente verrà chiesto l'intervento della magistratura italiana con una rogatoria internazionale. Il caso della piccola Denise Pipitone, svanita nel nulla a Mazara del Vallo 17 anni fa. si è riacceso dopo che un'infermiera russa che abita in Italia ha notato la somiglianza della ragazza che ha lanciato l'appello per ritrovare la madre con Piera Maggio. Durante la puntata di questa mattina di Storie Italiane è stato specificato che un confronto diretto del Dna è impossibile in Russia perché il profilo genetico di Denise è custodito dalla Procura di Marsala. Si attendono dunque campioni dalla Russia. Un primo indizio tuttavia potrebbe arrivare dal gruppo sanguigno che verrà svelato, secondo le indiscrezioni circolate nelle scorse ore, proprio durante la trasmissione del pomeriggio. Olesya ha la stessa età che dovrebbe avere oggi la figlia di Piera Maggio. Ma ciò che colpisce, oltre alla somiglianza, è la coincidenza della storia della giovane russa con alcuni elementi emersi durante le indagini sulla scomparsa della bambina siciliana. Olesya afferma di essere stata rapita da una donna rom e di non ricordare nulla della sua madre naturale. Ricorda solo questa donna alla quale è stata tolta dalle autorità russe che scoprirono che non era sua madre. Il legame va al video. girato da una guardia giurata nel dicembre del 2004 davanti a una banca di Milano che filmava una bambina, somigliante a Denise, in compagnia di una donna rom.

Il programma russo "Lasciali parlare" sarà trasmesso alle 19:45 locali di martedì 6 aprile, cioè alle 18:45 italiane. Potrà essere seguito tramite il satellite o in streaming sul sito del canale (clicca qui).

