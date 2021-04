Denise Pipitone, a Pasquetta in diretta l'esito dei test sul sangue. L'annuncio della tv russa

03 aprile 2021 a

a

a

Fra poco sapremo. L'appuntamento è per lunedì 5 aprile, il giorno di Pasquetta. C'è anche l'orario: le 17. E parliamo di tv, anche se questo non è uno show. Nel corso della diretta di un programma televisivo russo capiremo infatti se il gruppo sanguigno di Olesya Rostova, la ragazza di Mosca rapita da piccola e in cerca dei genitori, si incrocia davvero con il dramma di Piera Maggio, la mamma di Mazara del Vallo che vide sparire la sua bimba, Denise, il primo settembre del 2004.

Denise Pipitone, l'avvocato della famiglia vola in Russia. Il video di Olesya

Gli autori e conduttori del programma, protagonisti a Mosca dello scoop, hanno blindato tutto - come riferisce Il Corriere della Sera - in attesa della nuova puntata del programma, ore 17 di lunedì. L'avvocato della famiglia è stato invitato in studio, biglietto aereo prepagato, ospite d’eccezione per un raffronto in diretta dei gruppi sanguigni. A Mosca volevano Piera Maggio che è bloccata, convalescente in via di guarigione. Ma ha rinunciato anche l’avvocato accettando di partecipare alla diretta via Skype, collegato dal suo studio di Marsala o, forse, accanto a Piera Maggio.



La fonte riferisce di una madre che non si è mai arresa, continuando la sua battaglia anche dopo l’assoluzione in Cassazione di Jessica Pulizzi, la sorellastra di Denise sospettata di avere rapito la piccola per gelosia, per farla pagare al padre, l’autista Piero Pulizzi.

Denise Pipitone, prelevato il Dna a Olesya. Si riaccende la speranza

Una ingarbugliata storia familiare raccontata dal Corriere della Sera, culminata nella separazione dal marito di Piera Maggio, adesso sposata con l’autista, appunto il papà di Denise che da un precedente matrimonio aveva avuto Jessica. Pulizzi è rimasto per anni in silenzio, infine lanciatosi contro la prima figlia oggi trentenne, al punto da costituirsi parte civile nei processi, scongiurandola di dire tutto quel che sa. Sospetto annullato dalla Suprema Corte. Ora l'attesa dell'esito dei test, sembra incredibile ma la mamma di Denise saprà, sapremo, da un programma tv.

Denise Pipitone, pista nomade: ecco come può essere arrivata in Russia. Il video choc

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.